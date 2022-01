¿Spider-Man: No Way Home ha evitado que mueran los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield?

¿Spider-Man: No Way Home Ha Evitado Que Los Spideys De Tobey Maguire Y Andrew Garfield Mueran?

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Con 'Spider-Man: No Way Home' convertido en el blockbuster de la pandemia, al ser el único título que ha superado los 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Los fans han podido repetir la experiencia de disfrutar de la aventura multiversal del superhéroe arácnido en la gran pantalla las veces suficientes como para surjan teorías sobre la cinta, una de ellas es el cómo el hechizo fallido del Doctor Strange podría haber salvado la vida a los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La teoría surge del hecho de que el conjuro de Stephen Strange que el Peter Parker de Tom Holland interrumpió y abrió la puerta a la entrada de villanos de Spider-Man de otros universos. Todos esos enemigos murieron a manos de otros Hombres Araña y llegan al UCM justo después de fallecer.

La irrupción de las variantes de Maguire y Garfield ha hecho que varios fans se pregunten si su llegada al UCM se debe por el mismo motivo. Lo cierto es que la versión de Garfield llega con el traje puesto, mientras que la de Maguire aparece con ropa de paisano, aunque debajo sí lleva el atuendo del Hombre Araña.

En ningún momento se explica qué estaban haciendo ambos superhéroes antes de acabar en el UCM. Con lo cual, es perfectamente plausible que ambos estuviesen en una situación en la que sus vidas estaban en juego. En el caso del Spider-Man de Maguire, apenas se revelan datos, pero con la variante de Garfield, la cosa es distinta.

EL FUTURO DEL SPIDER-VERSO

El Spidey de 'The Amazing Spider-Man' revela que aún no ha superado la muerte de Gwen Stacy y que eso le ha llevado por un camino oscuro. Es más, en 'No Way Home', puede verse que la versión de Garfield consigue enfrentarse a sus demonios, al salvar la vida de Michelle (Zendaya), la cual estaba a punto de sufrir un destino similar que el personaje de Emma Stone muriendo en una terrible caída.

Aunque ha servido, más bien, para darle un final digno al Spider-Man de Andrew Garfield, no es tan descabellado pensar que la llegada de ambas variantes de los superhéroes ha permitido que ellos también tengan un mejor destino en sus respectivos universos, tal y como sucede con los villanos redimidos, a los que se les concede una segunda oportunidad.

De momento, todo queda en una teoría fan, que podrá demostrar ser cierta en la nueva trilogía que Sony y Marvel preparan del Spider-Man de Tom Holland.