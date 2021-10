¿Confirmado El Cameo Del Superman De Henry Cavill En The Flash?

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

El Superman de Henry Cavill podría regresar al Universo DC en 'The Flash', la película en solitario del Barry Allen de Ezra Miller. La cinta, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2022, contará con el regreso de varios actores metidos en sus icónicos personajes de DC, como el Batman de Ben Affleck y el de Michael Keaton o la Wonder Woman de Gal Gadot. Sin embargo, un invitado inesperado podría unirse al plantel.

Ha sido un movimiento de Barbara Muschietti, hermana del director Andy Muschietti y productora del filme, lo que ha desatado los rumores entre de los fans. La ejecutiva compartió en Instagram una actualización del estado de producción de la cinta, la cual está a punto de terminar su fotografía principal, animando también a ver el DC FanDome, donde habría "una sorpresita" sobre la cinta.

"Seguimos rodando, pero ya estamos casi. Vengan a visitar el DC FanDome este sábado 16 de octubre. Tenemos una sorpresita de 'The Flash', la película", escribió Muschietti. Esto no llamó la atención, sino un comentario de un seguidor, quien expresó su deseo de que Henry Cavill esté en el filme.

Y es ahí donde saltaron las alarmas del regreso de Cavill, pues Muschietti dio 'me gusta' a ese comentario, lo que el fandom ha interpretado como una confirmación velada. A pesar de ser un 'indicio', no evidencias de que el Hombre de Acero regrese para la aventura en solitario de Flash. No obstante, el DC FanDome sería una buena oportunidad para ello, pues aumentaría más el hype que hay alrededor de la cinta.

'The Flash' será la reunión también de otros personajes, pues supondrá también el regreso de Kiersey Clemons como Iris West. El personaje se eliminó del primer montaje de 'Liga de la Justicia' pero se reintrodujo en el Snyder's Cut. Además, será también el debut de Sasha Calle como Supergirl.