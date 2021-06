The Flash: Primeras imágenes de Bruce Wayne, Supergirl, Barry Allen y ¿el Batmóvil?

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

The Flash, la primera película en solitario del velocista de DC, está en pleno rodaje y hace tan solo unos días, su director, Andy Muschietti, compartió varias fotografías de los emblemas que en su atuendos lucirán el protagonista del filme, Batman y Supergirl. Trajes de unos superhéroes que ahora los fans han podido ver con más detalle gracias a imágenes filtradas desde el set.

Durante el último fin de semana, se han publicado en redes sociales varias imágenes del rodaje que está teniendo lugar en Londres, en las que se pueden ver por primera vez a tres de los héroes más icónicos de la cinta. En las primeras fotografías y vídeos se ha podido ver a Sasha Calle con su traje de Supergirl filmando una escena de vuelo. Aunque en principio aparecía sin capa, después se la ha podido ver con ella puesta.

A los robados de la nueva Supergirl se han unido rápidamente los de Michael Keaton interpretando a Bruce Wayne, por primera vez en 29 años desde Batman Vuelve, y los de Ezra Miller junto a Kiersey Clemons quienes dan vida a Barry Allen y Iris West respectivamente. En el rodaje se ha visto además un vehículo que pertenecería al héroe encarnado por Keaton y que guarda grandes similitudes con el Batmóvil de la serie animada de los 90.

First look #michaelkeaton on #TheFlash



This is his car, not Affleck’s, and I hear this is from the end of the movie and he’s now permanently in the #DCEU



Video tomorrow with full breakdown of all these set pics! pic.twitter.com/pO38KSIUUJ