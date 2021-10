George Clooney revela por qué su Batman no está en The Flash

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

The Flash, la primera película en solitario del superhéroe interpretado por Ezra Miller, contará con, al menos, el Batman de Michael Keaton y el de Ben Affleck. Sin embargo, hay un actor que ha dado vida al Caballero Oscuro y que ya ha confirmado que no estará en el proyecto: George Clooney.

El intérprete que encarnó al guardián de Gotham en 'Batman y Robin', se ha pronunciado sobre el filme que está preparando Andy Muschietti durante una entrevista con Variey con motivo de la promoción de su última película como director, 'The Tender Bar'.

"No me han pedido volver", ha señalado Clooney antes de explicar que: "Cuando destrozas una franquicia como yo lo hice, es normal que miren a otro lado cuando van a sacar 'The Flash'".

El actor de 'Urgencias' ha confesado en numerosas ocasiones su arrepentimiento hacia la segunda película que Joel Schumacher hizo en torno al superhéroe de DC. Tanto es así que, su esposa, Amal, ha señalado que el actor le ha prohibido verla. "Quiero que mi mujer me respete un poco", se ha justificado el intérprete.

Ben Affleck también se ha pronunciado señalando que ha sido "muy agradable volver, teniendo en cuenta lo dura que fue la experiencia anterior". "Me lo he pasado genial... Me encanta Ezra Miller y he tenido la oportunidad de ver a Jason Momoa que estaba por allí filmando 'Aquaman and the Lost Kingdom'".

The Flash contará con un reparto en el que, a pesar de la ausencia de Clooney, junto a Keaton, Affleck y Miller estarán Kiersey Clemons, que retoma su papel de Iris West presentado en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, Sasha Calle como la nueva Supergirl y Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry. La película llegará a los cines en noviembre de 2022.