De Michael Keaton a Robert Pattinson: Todos los Batman del cine, juntos en el tráiler de DC FanDome

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el éxito del año pasado, Warner se prepara para celebrar la segunda edición de su DC FanDome. El 16 de octubre, seguidores de todo el mundo podrán reunirse virtualmente para presenciar las novedades que el estudio y DC preparan sobre los superhéroes más queridos por los fans. Batman será, por su puesto, uno de los grandes protagonistas y, por ello, llega un tráiler que une a todos los actores que han interpretado al Caballero Oscuro en la gran pantalla.

Ya anunció Warner que el caballero oscuro -especialmente por la película The Batman que prepara Matt Reeves para el año que viene- será uno de los atractivos principales del evento. El tráiler presenta a cada Bruce Wayne que ha pasado por el cine, desde un joven Michael Keaton en la cinta de Tim Burton hasta la versión que encarna Robert Pattinson y que se verá en cines en 2022.

El tráiler no se olvida de ningún Batman y eso incluye al de Val Kilmer y George Clooney de las cintas de Joel Schumacher. Por supuesto, también está presente el de Christian Bale de la aplaudida trilogía de Christopher Nolan y el de Ben Affleck del universo de Zack Snyder.

Batman has a history of cinematic excellence 🦇 Honor the Dark Knight's big screen adventures and more at #DCFanDome — streaming live on October 16: https://t.co/fb8thBxrnd pic.twitter.com/O74k44Nd41