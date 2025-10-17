Tráiler y fecha de Avatar: Fuego y agua, el documental que destapa los secretos de Pandora y los Na'vi

Tráiler y fecha de Fuego y agua: cómo se hicieron las películas de Avatar: "El alma de la película la pone el actor" - DISNEY+

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre llegará a los cines Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la hipertaquillera saga creada por James Cameron. Sin embargo, un mes y medio antes, los fans adentrase en los secretos del mundo de Pandora a través del documental Fuego y agua: cómo se hicieron las películas de Avatar, que llegará a Disney+ el próximo 7 de noviembre. Para ir calentando motores, la plataforma ha lanzado un adelanto en el que reafirma que pese toda la tecnología usada, es el trabajo humano el que da vida a la saga.

"Por muchos ordenadores y mucha tecnología que usemos, Avatar la hace un equipo de personas con un talento asombroso, que aportan cada golpe emocionial para dar vida a todo este mundo", afirma la voz de Cameron al principio del avance de dos minutos de duración. El adelanto mezcla imágenes del rodaje con las de las películas subrayando que "el alma de la película la pone el actor".

El documental mostrará imágenes inéditas del rodaje de Avatar: El sentido del agua y un adelanto exclusivo de Avatar 3. El tráiler aborda cómo el equipo técnico perfeccionó las técnicas de captura de movimiento bajo el agua.

Las imágenes revelan cómo los actores tuvieron que aprender a bucear en un enorme tanque de agua de última generación con una capacidad de 2,5 millones de litros. "Fue un trabajo muy físico y exigente", afirma Kate Winslet, quien aguantó la respiración durante más de siete minutos en una secuencia, superando un récord de Tom Cruise.

A lo largo de dos episodios, el documental ofrece entrevistas con el reparto y los cineastas, incluyendo la presencia de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Jon Landau (productor), Sigourney Weaver, Cliff Curtis, William Trubridge. Además, la producción también cuenta con la participación del equipo técnico de la película, responsable de los efectos visuales, que caracteriza a la saga. Fuego y agua: cómo se hicieron las películas de Avatar está producido por Richard Brehm, el propio Cameron y Rae Sanchini.

Avatar: Fuego y ceniza vuelve a estar dirigida por Cameron y contará también en su reparto con Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Jack Champion y Bailey Bass. Además, Michelle Yeoh se incorporará al elenco y Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina. Por otro lado, la cinta también presentará a los Wind Traders, el pueblo del viento, cuyo líder, Peylak, estará interpretado por David Thewlis.

En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual, en principio, será la última entrega.