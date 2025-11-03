Filtración del tráiler de Vengadores: Doomsday revela el gran giro sobre el Doctor Doom y su armadura a lo Darth Vader - MARVEL/LUCASFILM

El 18 de diciembre de 2026 llegará a las salas Vengadores: Doomsday. Las últimas informaciones apuntaban a que el primer tráiler de la cinta de los Russo podría ver la luz en cines coincidiendo con el estreno de Avatar 3: Fuego y ceniza. Ahora ha salido a la luz una descripción del adelanto que revela un detalle clave del Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Al parecer, esta encarnación de Doom será muy distinta de lo que los fans esperan. "La persona que lo vio comentó que 'no está terminado', pero se sorprendió por la cantidad de imágenes de Doom que mostraron en acción... Esto no va a ser un teaser", afirmó Chris Gore, de Film Threat, quien también aseguró que el tráiler de Doomsday se lanzará con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza.

"No solo vas a tener un vistazo de Doom... Vas a ver realmente a Doom", añadió. "El modo en que se describió al personaje y el enfoque que Downey le dará es el de un monstruo clásico de Universal, como El Fantasma de la Ópera", continuó Gore. "Es una figura trágica y quebrada, y parte de eso tiene que ver con su armadura... Doom debe llevar la armadura porque tiene el cuerpo destrozado y lleno de cicatrices", adelantó.

Doom se asemejará así a otros legendarios personajes como Darth Vader, que también necesitaba su armadura para vivir... O incluso al mismísimo Iron Man, que también estaba vitalmente vinculado a su traje a través del reactor Arc.

Aunque el tono del villano de Vengadores 5 será más trágico, como el Fantasma de la Opera de la novela de Gastón Leroux. "Con esta interpretación, adoptó completamente el estilo de los Monstruos Clásicos de Universal. Necesita el traje para poder funcionar", recalcó Gore.

Aunque, en su opinión, revelar tanto de Doom es una jugada arriesgada por parte de Marvel, el presentador de Film Threat apuntó que, según tiene entendido, esta versión del soberano de Latveria entusiasmará a los fans.

Por otra parte, recientemente Jeff Sneider y John Rocha compartieron una opinión similar sobre la interpretación de Robert Downey Jr. como Doom en Vengadores 5 durante su programa The Hot Mic, señalando que el villano será una figura trágica marcada por la destrucción de su mundo y la pérdida de la mujer que amaba. Esto sugiere que Downey Jr. está armando una versión compleja del personaje.

Asimismo, dada su descripción, es posible que el tirano no culpe, como en los cómics de Marvel, a Reed Richards -a quien Pedro Pascal volverá a interpretar en Doomsday- de sus cicatrices. En todo caso, toca esperar más de un año, hasta diciembre de 2026, para averiguarlo.