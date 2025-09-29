La polémica escena del tráiler de Avatar: Fuego y ceniza que enciende a los fans - 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre desembarcará en las salas Avatar: Fuego y ceniza. Una sorprendente secuencia del último tráiler del filme de James Cameron ha encendido a los fans, desatando un visceral debate en redes sociales sobre la coherencia de la historia y la posibilidad de que los humanos desarrollen habilidades similares a las de los Na'vi.

En un momento dado del adelanto de Avatar 3, Spider (Jack Champion), el hijo del coronel Miles Quaritch (Stephen Lang) y que fue adoptado por Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), parece experimentar una transformación inédita: la capacidad de respirar en Pandora sin necesidad de la máscara de oxígeno que empleaba en El sentido del agua para mantenerse con vida. De hecho, en otra escena, Jake plantea la cuestión de: "¿Y si todo ser humano de la Tierra pudiese vivir aquí [Pandora] sin máscara?"

Pero esta no es la única habilidad que da la impresión de haber desarrollado. Y es que, en otra secuencia, Spider enlaza los mechones de su cabello con una criatura del planeta, replicando la manera en que los Na'vi se conectan con el entorno, lo que podría suponer potenciales consecuencias para la convivencia entre especies.

‘AVATAR: FIRE AND ASH’ will feature the first time that a human and creature from Pandora link together. pic.twitter.com/IOiTZlYD5N — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 25, 2025

Esta revelación ha causado un gran escepticismo y crítica entre los fans de la saga, que no han tardado en manifestar su malestar en redes sociales. No obstante, a algunos les parece un giro interesante.

"Ni siquiera dentro del lore de Avatar esto debería ser posible. El cabello humano es incapaz de hacer eso, está muerto", subraya un usuario en X.

even in avatar lore, it shouldn't be possible.



human hair doesn't do that. it's dead. — Brandon McConnell (@branmcconnell) September 25, 2025

"Lol, ¿qué pasa, es como un adaptador de HDMI a USB-C?", se cuestiona con sorna un fan.

lol what in the hdmi to usb c adapter is going on here — Aaron Fernandes (@Aa_ronFernandes) September 25, 2025

"¿CÓMO? Es un humano, recién nacido en Pandora. Lo de poder respirar más o menos lo puedo aceptar, pero ¿manifestar una fisiología similar a la de los Na'vi? ¿Qué es exactamente en el entorno lo que está provocando eso, y por qué no les ha pasado a otros humanos como Norm o Max?", se pregunta absorto otro fan de Avatar, que no da crédito a lo que ve.

HOW???



He's a human, just born *on* Pandora. The breathing thing I can *kinda* get behind, but to manifest similar physiology as the Na'avi? What exactly in the environment is influencing that, and why hasn't that happened to the other humans like Norm or Max?? https://t.co/ZjcIGIjbG5 — TJ (@tjgeogladden) September 25, 2025

"Evolución, supongo", destaca un tuitero.

Evolution I guess — LilRocketNasa🚀 (@lilrocketnasa) September 25, 2025

"Vale. Pero, ¿cómo? Spider no tiene ni una pizca de Na'vi", expresa otro incondicional.

Okay but how??? Spider doesn’t have a lick of na’vi in him. — Myst1c 🐝 (@Myst1c9) September 26, 2025

"Eso sí que cambia las reglas del juego: ¿un vínculo entre un humano y una criatura de Pandora? La conexión acaba de volverse mucho más profunda. No puedo esperar a ver hasta dónde llega esta locura", comenta otro tuitero.

Now that’s a game-changer linking a human and a Pandora creature? The bond just got way deeper. Can’t wait to see how wild this gets — lee (@Succexfulleegm1) September 25, 2025

"¿Un humano estableciendo un vínculo con una criatura de Pandora por primera vez? 'Avatar: Fuego y ceniza' lo va a cambiar todo en este universo", sentencia otro.

Linking a human with a Pandora creature for the first time?? 👀 ‘Avatar: Fire and Ash’ is about to change everything in this universe — Trader || EEO (@degreeforex) September 25, 2025

Avatar: Fuego y ceniza volverá a estar dirigida por Cameron y contará también en su reparto con Sigourney Weaver, CCH Pounder, Bailey Bass, además de la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. Además, Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina. Por otro lado, la cinta también presentará a los Wind Traders, el pueblo del viento, cuyo líder, Peylak, estará interpretado por David Thewlis.

En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual, en principio, será la última entrega.