El tráiler de Vengadores: Doomsday es inminente

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. interpretando al despiadado Doctor Doom. Y a más de un año de su estreno, las últimas informaciones confirman que los fans marvelitas contarán con un primera adelanto de la película dirigida por Joe y Anthony Russo antes de que termine este 2025.

Tras el reciente aterrizaje de Los 4 Fantásticos Primeros pasos en Disney+, parece que los fans del UCM no tendrán que esperar demasiado para disfrutar del ansiado primer adelanto de Vengadores 5. Y es que fuentes cercanas a la producción aseguraron a Collider que el avance se estrenará con el desembarco en salas de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera y esperada entrega de la hipertaquillera saga de ciencia ficción con la que James Cameron continuará explorando el mundo de Pandora.

Pese a que esta decisión podría verse alterada durante las próximas semanas, si se mantiene, el fandom podrá disfrutar de las primeras imágenes de Doomsday el 19 de diciembre, como se venía rumoreando. La elección de esta fecha no es casualidad, ya que Avatar 3 se estrena casi exactamente un año antes del desembarco en salas de la quinta entrega de los Vengadores.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre la trama de Doomsday. Sin embargo, las últimas informaciones apuntaban a que el Doctor Doom de Downey Jr. será muy distinto al de su contrapartida en los cómics de Marvel. Se trataría de un personaje de tono más trágico, al que ya comparan con El Fantasma de la Ópera, un hombre marcado por sus heridas y que depende de su armadura para sobrevivir, del mismo modo que Darth Vader.

Dicho esto, Simu Liu, que volverá a encarnar en la película de los Russo a Shang-Chi, confesó en una reciente entrevista con ScreenRant que para él la cinta de los Russo "es un sueño hecho realidad". "Hay tantísimos actores en la película, y poder trabajar con esa gente como compañeros es algo realmente increíble, porque crecí viendo a muchos de ellos", afirmó. Además, la considera "una carta de amor al cine de superhéroes".

De hecho, aseguró que está diseñada "para todos los inadaptados, los frikis y los perdedores que crecieron leyendo cómics y sintiendo que, de alguna manera, había esperanza para ellos -que no importaba si no encajaban-. Creo que siempre habrá un lugar especial en mi corazón para todo este género", finalizó Liu.