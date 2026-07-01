Citizen Vigilante, el filme más controvertido de Armie Hammer, se estrenará... gracias a Elon Musk

Citizen Vigilante, el filme más controvertido Armie Hammer, se estrenará... Gracias a Elon Musk - EVENT FILM DISTRIBUTION

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Citizen Vigilante, película protagonizada por Armie Hammer y dirigida por Uwe Boll, se ha convertido en una de las cintas más polémicas de los últimos años. Y lo es no solo por su estrella, el protagonista de películas como Call Me by Your Name o El Llanero Solitario que en 2021 fue acusado de violencia sexual y canibalismo, sino por su violencia extrema.

De hecho, en Alemania, país natal del director fue prohíbido el estreno del filme por temor a que incitara al odio contra personas migrantes. Ahora, Citizen Vigilante ha encontrado una distribuidora dispuesta a estrenarlo más allá de las fronteras de Estados Unidos, después de que Elon Musk publicara el largometraje completo en su red social X.

Según informa Variety, Quiver Distribution ha adquirido los derechos de distribución mundial de Citizen Vigilante. Sin embargo, esto excluye Reino Unido, los territorios de habla alemana, Corea del Sur y Taiwán. La distribuidora ya posee los derechos de distribución de la cinta en Estados Unidos, donde vio la luz en algunos cines y plataformas de streaming el pasado 19 de junio.

Este acuerdo se produce después de que Musk publicara durante 48 horas el filme completo en su cuenta de X, donde podía descargarse íntegramente de forma gratuita. En una entrevista concedida a Variety, el director de Citizen Vigilante ha confirmado que Musk se puso en contacto personalmente con el equipo de su pódcast, Uwe Boll Raw, y que "básicamente" les pidió permiso para publicar la película en X.

"Por supuesto, tiene su lado bueno y su lado malo", reflexiona Boll, quien ha dirigido películas basadas en videojuegos como House of the Dead o BloodRayne. "La pregunta que hay que plantearse es: ¿al final me va a reportar más dinero o me va a costar mucho dinero?", plantea el cineasta alemán, expresando las dudas que tuvo acerca de si aceptar o no la propuesta de Musk.

"Se consigue mucha publicidad, pero no se gana mucho dinero. Así que lo averiguaremos en las próximas cuatro o seis semanas", sentencia Boll, explicando que llegó a la conclusión de que la película debía "ofrecerse al mundo, al menos durante un tiempo".

Según señala Boll, por el momento los ingresos generados por la cinta ascienden a 600.000 dólares. Teniendo en cuenta que contaba con un presupuesto estimado de 2 millones de dólares, al filme aún le queda camino por recorrer para ser rentable.

El director también expresó su esperanza de que la cinta genere los ingresos suficientes como para financiar una secuela, prevista para el año que viene, que trasladaría la acción a Inglaterra o a Estados Unidos, donde el justiciero interpretado por Hammer continuaría su letal empresa.

Respecto al regreso del actor en la secuela, Boll aseguró que Hammer "estaría encantado" de volver.

CITIZEN VIGILANTE, UN CRUCE ENTRE BATMAN Y PUNISHER

Algunos ya comparan Citizen Vigilante con Batman, dado que su trama sigue a un justiciero que, vestido de negro de la cabeza a los pies, combate el crimen. De hecho, el título original del proyecto iba a ser El caballero oscuro, pero se modificó a petición de Warner Bros.

No obstante, el filme cuenta con una importante diferencia pues, mientras que Batman suele tener la norma de no matar a nadie, el personaje de Hammer es extremadamente violento, lo que ha suscitado algunas comparaciones con otro letal justiciero ficticio: Punisher.

En Citizen Vigilante, Hammer interpreta a un hombre cuya esposa es asesinada por un inmigrante. Este suceso le lleva a convierte en un sanguinario justiciero que ataca a personas migrantes, delincuentes y funcionarios corruptos.