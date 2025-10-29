Tras las acusaciones de canibalismo y agresión sexual, Armie Hammer vuelve en el tráiler de Frontier Crucible

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

En 2021, Armie Hammer, protagonista de películas como Call Me by Your Name, El Llanero Solitario o Rebeca se alejó de la vida pública tras ser acusado de violencia sexual y canibalismo. Tres años después de su último papel en Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh, el actor regresa a las pantallas con el western Frontier Crucible, que ya tiene tráiler. La cinta, dirigida por Travis Mills y basada en el libro Desert Stake-Out de Harry Whittington, se estrenará el próximo 5 de diciembre.

El adelanto comienza con un sheriff admitiendo ante el personaje de Myles Clohessy que necesitan suministros médicos y él es el único hombre que sabe manejar a los Apache. Aunque podría hacerlo "solo, sin compañía", el exsoldado se cruza con unos inesperados compañeros de viaje.

Junto a Clohessy y Hammer, completan el reparto del filme Thomas Jane, William H. Macy, Joshua Odjick, Mary Stickley, Eli Brown, Ryan Masson, Zane Holtz, y Eddie Spears, entre otros.

Este año, Hammer abordaba su vuelta al cine en el podcast Your Mom's House, señalando que acababa de rodar una cinta, refiriéndose a Frontier Crucible y adelantando otros proyectos. "Acabo de rodar una película y tengo dos más en camino, además de una posible serie de televisión. Una posible serie de televisión que el director del estudio ha aprobado. Así que es como si [hubiera vuelto]... Bueno, no diría que he vuelto del todo... Estoy trabajando", explicó, según recoge CBR.

Frontier Crucible marca el regreso de Hammer tras un parón de varios años debido a serias acusaciones (una mujer afirmó haber sido violada por el intérprete y compartió unos mensajes que habría recibido del mismo, detallando algunas "perturbadoras fantasías sexuales" del actor, incluyendo actos de canibalismo) que le hicieron perder su papel en The Offer y Shotgun Wedding.

Después del western de Mills, las próximas películas en el horizonte de Hammer son Citizen Vigilante de Uwe Boll y Night Driver de John Bevilacqua.