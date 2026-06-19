Amazon reniega de Artificial, película de Guadagnino sobre el CEO de OpenAI, tras un acuerdo millonario con la compañía

Archivo - Italian director and producer LUCA GUADAGNINO attends Amazon MGM's ''After The Hunt'' red carpet premiere. - BILLY BENNIGHT / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Amazon MGM Studios se devincula de Artificial, la película sobre el CEO de OpenAI, Sam Altman, que Luca Guadagnino tenía prácticamente terminada. La noticia llega después de que en febrero de este año Amazon invirtiera 50.000 millones de dólares en un acuerdo de colaboración con la empresa de Altman, a quien interpreta en la cinta Andrew Garfield.

En virtud de este millonario acuerdo, Amazon permitía a OpenAI ampliar su uso de Amazon Web Services y desarrollar modelos de IA personalizados. Según informa el medio Puck, la película, que ya está prácticamente acabada, podrá ser adquirida ahora por otros estudios.

"Sentimos respeto y admiración máximos por Luca Guadagnino como galardonado cineasta, por no hablar de la relación a largo plazo que esperamos mantener con él", ha declarado un portavoz de Amazon. "Creemos que Artificial se beneficiaría más si la estrenara otro estudio y estamos colaborando estrechamente con el equipo de producción para encontrarle un nuevo hogar a la película", continuaba.

SAM ALTMAN Y ELON MUSK, LOS PERSONAJES QUE "MENOS GUSTARÍAN" EN LA PELÍCULA

Según señala Variety, antes de que Amazon optara por descartar la película, Artificial ya se había proyectado en varios pases de prueba, cosechando opiniones positivas, y este jueves se proyectaba ante otros estudios. Según asegura una fuente que pudo ver la cinta, los personajes de Altman y Elon Musk no están pensados para resultar simpáticos y, de hecho, asegura que son los que "menos gustarían" a la audiencia.

Amazon ya había dado el visto bueno a las primeras versiones del guion antes de que Guadagnino se incorporara al proyecto. El libreto corría a cargo de Simon Rich, antiguo colaborador del programa Saturday Night Live, y centraba su trama en un breve periodo de tiempo en el que Altman fue despedido de OpenAI en 2023 para más adelante volver a ser admitido en la empresa.

Junto a Garfield, Artificial cuenta en su elenco con Monica Barbaro como la exdirectora técnica de OpenAI, Mira Murati; Yura Borisov como el excientífico jefe de la empresa, Ilya Sutskever; e Ike Barinholtz como Elon Musk. Completan el reparto Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet, Angus Imrie, Chris O'Dowd y Mark Rylance.