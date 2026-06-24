La nueva trilogía de Batman solo para adultos lanza su primer tráiler - WARNER BROS.

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Warner Bros y DC han lanzado el primer tráiler de Batman Knightfall - Part 1: Knightfall, la primera entrega de una trilogía de animación basada en el arco narrativo homónimo del murciélago en los cómics. Está previsto que el proyecto reciba una calificación R (para mayores de 18 años).

El adelanto muestra a una Gotham más necesitada del caballero oscuro que nunca, con todos los villanos antes presos en Arkham sueltos y sembrando el caos.

"Dicen que eres el mejor detective y, aun así, esto no lo has visto venir", dice un amenazante Bane, dispuesto a quebrar al superhéroe. Las imágenes incluyen además un breve vistazo a numerosos personajes de las grapas, como Robin, el Joker, Mister Freeze, el Espantapájaros o Acertijo, entre otros.

SINOPSIS Y REPARTO DE BATMAN KNIGHTFALL

"El manicomio de Arkham ha sido destruido y todos sus internos andan desatados por Gotham City. Mientras Batman se apresura a dar caza a algunos de sus mayores enemigos, se ve llevado al límite de sus fuerzas físicas y mentales, lo que le lleva a un enfrentamiento final con una nueva amenaza: ¡el hombre conocido como Bane! Basada en el emblemático evento de los cómics de DC, Batman: Knightfall - Parte 1: Knightfall narra la historia de la caída del murciélago", reza la descripción de la cinta ofrecida por Warner Bros. Home Entertainment.

Tal y como confirma el tráiler, el reparto de voces está liderado por Anson Mount como Batman, en la que ya es su segunda encarnación del personaje tras haberle puesto voz en Injustice: Gods Among Us. Michael Mando presta voz a Bane y Pablo Schreiber, a Jean-Paul Valley, también conocido como Azrael.

El arco de Knightfall en los cómics se publicó entre 1993 y 1994 y fue escrito por Chuck Dixon, Jo Duffy, Alan Grant, Dennis O'Neil y Doug Moench. En este, Batman sufría una fractura de columna a manos del brutal Bane, un evento que Christopher Nolan llevó a la gran pantalla con El caballero oscuro: La leyenda renace.