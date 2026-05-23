Elon Musk tilda de "patético" el final de The Boys y el showrunner responde: "La mejor reseña" - CONTACTO/PRIME VIDEO

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

El final de The Boys no ha sido del gusto de todos y, entre aquellos que han criticado el desenlace de la serie basada en los cómics de Garth Ennis se encuentra Elon Musk. Y cabe destacar que, lejos de pronunciarse sobre la parodia a su persona, el magnate ha protestado contra el destino de Patriota, algo muy celebrado por el propio showrunner de la ficción.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El último episodio de la serie, titulado Sangre y hueso, incluía una escena en la que el hombre más rico del planeta acudía a la Casa Blanca para hablar con Patriota de las "tasas de fertilidad de la población blanca", charlar sobre sus planes de viajes espaciales y convencerle de obligar a los Starlighters a trabajar forzosamente en sus fábricas. El personaje, una no muy sutil referencia a Musk, acababa siendo enviado al espacio por Patriota. No obstante, no es de esta parte del capítulo de la que el empresario se ha quejado.

"Patético", comentó Musk, respondiendo a una publicación de Twitter, antes X, que mostraba la humillación final del personaje de Antony Starr, cuando este ruega por su vida ofreciendo denigrarse hasta el extremo.

"Los guionistas de la serie convirtieron a Patriota en un personaje inspirado en Trump, y así es como han decidido terminar The Boys", rezaba la publicación original, en la que el usuario denunciaba que toda la serie había sido "una desquiciada fantasía de humillación sexual proyectada sobre Trump".

Pathetic — Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2026

LA RESPUESTA DE ERIC KRIPKE

Por su lado, el showrunner de la serie, Eric Kripke, se mostró encantado con la opinión de Musk. "¡Madre mía! Esta es su opinión sobre lo que The Boys le hizo a Patriota. Nunca encontraré una reseña mejor", celebró.

OMG this is his review of what @TheBoysTV did to Homelander, I’ll never get a better review ever. #TheBoys https://t.co/TIAclI5tn2 — Eric Kripke (@therealKripke) May 21, 2026

En todo caso, el comentario de Musk no ha debido de pillar a Kripke con la guardia baja, pues el creador ya había sido preguntado en una entrevista concedida a Gold Derby sobre la posibilidad de que el magnate, recientemente centrado en atacar La Odisea, "fuese a por él" ahora.

El realizador negó sentirse preocupado y añadió que le parecía "muy gracioso cómo se está metiendo" con la cinta de Christopher Nolan. "Así que, si Elon Musk quiere meterse con nosotros con los argumentos que sea, es decisión suya", expuso entonces.