Archivo - Isabela Merced protagonizará la nueva pelícla de The House of the Dead - CHRISTOPHER KHOURY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Isabela Merced, la actriz que da vida Hawkgirl en el Superman de James Gunn, vuela ahora hasta aterrizar en la mansión del doctor Roy Curien. La interprete estadounidense de ascendencia peruana será la protagonista de la nueva adaptación cinematográfica de la célebre saga de videojuegos de terror The House of the Dead.

Según informa Deadline, la actriz de The Last of Us y Alien: Romulus ya tiene experiencia en los apocalipsis, se pondrá a las órdenes Paul W.S Anderson, que ya llevó a la gran pantalla otra célebre franquicia de videojuegos, Resident Evil, con Milla Jovovich como protagonista.

Anderson toma así el testigo del orgullosamente infame Uwe Boll, que en 2003 estrenó adaptación cinematográfica del videojuego plagado de hordas de zombies asesinos. En esta nueva adaptación Merced no solo será la estrella protagonista, sino que también ejercerá como productora ejecutiva, señal de su implicación en el proyecto.

Sega ya ha apuntado que este filme es "una absoluta prioridad" para la marca, y que quieren continuar en la línea del éxito tras el estreno de la adaptación de Sonic, que ya prepara su cuarta entrega. Su vicepresidente Toru Nakahara ha asegurado que "trabajar con Isabela es una oportunidad emocionante, es perfecta para dar vida a un personaje de heroína y aportará dinamismo a la producción".

"The House of the Dead es un juego que me encantó durante muchos años, y me hace mucha ilusión llevarlo a la gran pantalla con un talento tan especial como es Isabela", afirma Anderson afronta este proyecto como el arranque de una saga de hasta cinco películas, "que sirvan para explorar el rico universo que Sega ha creado".

The House of the Dead es un título icónico de las consolas SEGA de finales de los noventa. El jugador forma parte de un agencia del Gobierno encargada de combatir las conspiraciones y actividades ilícitas de diversos grupos y organizaciones.

En esta ocasión les toca enfrentarse al genetista Roy Curien, obsesionado con la línea entre lo vivo y lo muerto, y experimentando con ella en su mansión y los laboratorios aledaños. Los jugadores deben encargarse de abatir a los zombies mientras velan por los civiles. No es tarea fácil: el título del juego es el nombre de la propia agencia, apodada así por la corta esperanza de vida de sus miembros.