Así conecta el final de The Punisher. One Last Kill con Spider-Man: Brand New Day - MARVEL

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Disney+ The Punisher: One Last Kill. Tras hacer su debut en el UCM en la primera temporada de Daredevil: Born Again y su notable ausencia en la segunda tanda de episodios, el personaje de Jon Bernthal regresa en esta entrega especial, que muchos esperaban que conectara con Spider-Man: Brand New Day, adelantando quizá más detalles del papel del antihéroe en la misma.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque está confirmado que el justiciero aparecerá en la cinta de Destin Daniel Cretton, que llega a los cines el próximo 31 de julio, e incluso se le puede ver en el tráiler junto al trepamuros de Tom Holland, lo cierto es que The Punisher: One Last Kill no establece una conexión clara con esta. De hecho, el especial parece ignorar además los eventos de Daredevil: Born Again.

La última vez que los fans vieron a Frank Castle, al final de la primera temporada de Daredevil: Born Again, este había sido capturado por la AVTF pero conseguía escapar. La participación de Bernthal en The Punisher: One Last Kill y Spider-Man: Brand New Day hacía difícil que pudiese aparecer en la segunda temporada de la serie protagonizada por Charlie Cox pero, a nivel narrativo, no se termina de explicar, ya que parece contrario al personaje el que no buscase inmediata venganza contra los agentes o participara en la lucha contra Fisk junto a Matt y Karen.

Cuando comienza el especial, Frank se encuentra en un momento especialmente bajo, considerando incluso el suicidio. Se revela, en todo caso, que no se ha mantenido ocioso, ya que, finalizando la búsqueda de venganza por el asesinato de su familia, ha matado al marido y los hijos de Ma Gnucci. Un movimiento que contradice ligeramente la evolución anterior del personaje, ya que en la serie de Netflix había dejado esa lucha personal en favor de ayudar a los inocentes.

EL GUIÑO A SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY EN THE PUNISHER

Aunque The Punisher: One Last Kill acaba con Frank encontrando un nuevo propósito, también muestra su versión más brutal y violenta, algo que no casa exactamente con el tono familiar de Spider-Man. Así que la cuestión ahora es cómo el antihéroe se integrará en el filme protagonizado por Holland. El especial televisivo no ofrece ninguna pista al respecto, siendo casi el único guiño a la próxima película, un número en particular.

En la ficción, Ma Gnucci revela que su hijo fue asesinado a las 6:47 y, en un gesto de justicia poética, publica la dirección de la casa de Frank a esa hora exacta, ofreciendo una recompensa por él. Según han detectado algunos fans acérrimos de las grapas, el 647 es el último número de la serie de cómics Brand New Day, que marcó el inicio de una nueva etapa para Spider-Man, al igual que pretende hacer Marvel con el filme de Cretton. De esta manera, funciona como una velada referencia a la próxima aparición del personaje en el UCM.