Elon Musk carga de nuevo contra Nolan y La odisea por elegir a Lupita Nyong'o como Helena de Troya: "Qué hipocresía" - CONTACTO

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Recientemente, Christopher Nolan confirmaba que Lupita Nyong'o dará vida tanto a Helena de Troya como a su hermana Clitemnestra en su adaptación de La Odisea. Hace meses que ya se especulaba que la ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud encarnaría a la esposa de Menelao y ya algunos, entre ellos, Elon Musk, se habían mostrado contrarios a la idea. Ahora, el magnate ha vuelto a criticar ese fichaje.

"No hay ni una sola persona en el planeta que realmente piense que Lupita Nyong'o sea 'la mujer más bella del mundo'. Pero Christopher Nolan sabe que lo tacharían de racista si le diera el papel de 'la mujer más bella' a una mujer blanca", escribió en su cuenta de X el comentarista político estadounidense de derechas Matt Walsh. "Nolan tiene talento técnico, pero es un cobarde. Le da demasiado miedo hacer cualquier cosa que suponga el más mínimo desafío al espíritu de la época", añadía.

Entre los muchos comentarios que recibió esta publicación en redes sociales, uno de ellos fue de Musk, quien se limitó a coincidir con la opinión del autor con un sencillo "verdad".

True — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2026

Walsh volvió a abordar el tema el miércoles, argumentando que el papel debería haber recaído en una actriz blanca, llegando incluso a poner como ejemplo a Sydney Sweeney, una de las protagonsitas de Euphoria que fue objeto de polémica por su supuesto apoyo de Donald Trump y un controvertido anuncio de pantalones vaqueros que fue tachado de racista.

"Nos dicen que no deberíamos oponernos a que Helena de Troya sea interpretada por una mujer negra. Y, sin embargo, si un gran estudio de Hollywood rodara una película ambientada en África y eligiera a una mujer blanca para interpretar a 'la mujer más bella de África', esas mismas personas se amotinarían literalmente en las calles. Si, por ejemplo, Sydney Sweeney fuera elegida para el papel, se verían empujados a la violencia asesina. Todos sabemos que esto es así", escribió Walsh.

Musk también comentó esta reflexión escribiendo: "Totalmente cierto. Qué hipocresía en Hollywood". El multimillonario además secundó otros comentarios que, citando falsas reglas o requisitos de la Academia de Hollywood sobre diversidad, señalaban que Nolan habría tomado esta "cobarde" decisión de casting para garantizar sus posibilidades de la cara a la próxima edición de los Oscar.

Eestas no son las primeras reacciones públicas del fundador de Tesla y SpaceX ante la próxima película. Cuando surgieron rumores de que el actor transgénero Elliot Page podría ser elegido para interpretar a Aquiles, Musk reaccionó con aún más contundencia. "Una de las cosas más estúpidas y retorcidas que he oído nunca", escribió.

En enero, cuando empezaron a circular los rumores sobre el perosnaje que encarnaría Nyong'o, el magnate tecnológico ya se pronunció sobre lo que calificó como una más que arriesgada elección del director de películas como Origen, El caballero oscuro o Interstellar.

"Chris Nolan ha perdido su integridad", declaró Musk en respuesta a una publicación de X, que cuestionaba la idea de que el personaje de la obra de Homero pudiese ser interpretado por Nyong'o.

El mensaje exponía que "Helena de Troya era de piel clara, rubia y 'el rostro que lanzó mil barcos', porque era tan hermosa que los hombres iniciaron una guerra por ella" y que "las elecciones de reparto que hacen que la premisa sea incoherente son admisiones de que la historia nunca fue lo importante y un insulto al autor".

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026

OTROS POLÉMICOS COMENTARIOS DE MUSK SOBRE LA ODISEA

Cabe apuntar que, en los últimos días, Musk no solo ha mostrado su disgusto con el proyecto de Nolan respondiendo a la mencionada publicación sobre Nyong'o, sino que también ha comentado otros mensajes igualmente despectivos. "Bombazo", escribió el magnate en respuesta a un usuario que se burlaba del rumor de que Elliot Page pueda encarnar a Aquiles con un meme de tintes tránsfobos.

Banger — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2026

Una película que sí parece gustarle al empresario es, en cambio, Troya, el filme que Wolfgang Petersen dirigió en 2004 y protagonizaron Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger o Brian Cox. "Troya es una película épica", señaló, contestando a una cuenta que anunciaba que volvería a ver la cinta del 2004 en vez de ver La odisea, que se estrena el próximo 17 de julio.