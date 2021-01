Bruja Escarlata y Visión: Elisabeth Olsen justifica un extraño cambio en Wanda respecto a las películas Marvel

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

El 15 de enero llegó a Disney+ Bruja Escarlata y Visión (WandaVision). Un detalle del estreno ha sorprendido a los fans, que han echado en falta el característico acento sokoviano de Wanda Maximoff. Ahora Elizabeth Olsen ha explicado el motivo detrás de este cambio del personaje.

Wanda ha sido parte del Universo Cinematográfico Marvel desde Vengadores: La era de Ultrón, donde fue presentada como una villana secundaria que buscaba venganza contra Tony Stark (Robert Downey Jr.) pero que termina uniéndose, junto a su hermano, a los héroes contra la tiraría de Ultrón. Durante gran parte de las apariciones de Olsen en el UCM, tenía un fuerte acento típico del país ficticio de Sokovia. Sin embargo, en la serie parece haber prescindido de él.

Según Olsen, el acento no ha desaparecido. De hecho, Wanda todavía lo mantiene y explicó el motivo detrás de este cambio. "No se ha ido a ninguna parte. Hay un motivo para todo. Se reavivó cuando comenzó a vivir en Estados Unidos, y en Bruja Escarlata y Visión está interpretando un papel en una sitcom estadounidense, por lo que no ha desaparecido. Está todavía ahí", declaró a Collider.

En el pasado se especuló con que Wanda cambió su acento cuando Viuda Negra (Scarlett Johansson) la entrenaba para ser espía. Olsen ha confirmado que el acento no ha desaparecido, por lo que podría retomarlo en una de las múltiples realidades en las que aparecerán Wanda y Visión (Paul Bettany) en la ficción.

Bruja Escarlata y Visión contará con un total de nueve capítulos que se estrenan semanalmente en Disney+ y que prometen no parecerse a ninguna otra producción de Marvel Studios. La serie ha dado el pistoletazo de salida a la Fase 4 del Universo Marvel, que continuará también en la plataforma de streaming con el lanzamiento de Falcon y Soldado de Invierno.