Bruja Escarlata y Visión: Qué es SWORD y cómo cambia en Wandavision respecto a los cómics

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión viven en una extraña realidad inspirada por las comedias de situación clásicas de diferentes décadas donde viven como un matrimonio, más o menos, feliz. Esa es la base argumental de la que parte WandaVision, la primera serie del UCM en Disney+, y el gran misterio es quién les está haciendo eso. ¿Son amigos o enemigos? La clave podría estar en la organización S.W.O.R.D., y el nuevo significado de sus siglas.

Un usuario de Twitter ha compartido una imagen de las nuevas tarjetas TOPPS de la serie, en las que se muestra a Monica Rambeau (Teyonah Parris) con su icónico traje negro y blanco de superheroína.

Pero lo más interesante es que se la acredita como "agente de SWORD", una organización que, en los cómics, surge a raíz de la caída de SHIELD, y cuyo nuevo acrónimo da importantes pistas de su verdadera misión.

Interesting. So the S.W.O.R.D. acronym in the MCU is sorta different than the comic version. Instead of “Sentient World” it’s “Sentient WEAPONS”. Makes sense for #WandaVision. But I wonder if they’ll explore space as well... pic.twitter.com/7oxmfdsPpY