Bruja Escarlata y Vision (Wandavisión): ¿Quién es la voz en la radio que escucha Wanda Maximoff?

Los dos primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión (WandaVisión) ya están disponibles en Disney+ y en ellos los fans de Marvel han encontrado más preguntas que respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha vuelto a la vida Visión? ¿Por que los dos protagonistas están atrapados en una vida de 'sitcom'?

Pero entre los muchos interrogantes hay uno que destaca especialmente: ¿De quién es la voz que escucha Wanda en el episodio 2?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La secuencia en cuestión tiene lugar en el segundo capítulo de la ficción, justo en el momento en el que el personaje de Elisabeth Olsen habla con su insufrible y mandona vecina Dottie. "He oído cosas sobre ti y sobre tu marido", le dice ésta, a lo que Wanda responde: "No sé que te habrán dicho, pero te aseguro que no pretendo hacer daño a nadie". La tensión va en aumento la vecina replica "No te creo". Es entonces cuando la radio se enciente y una tímida música de fondo da paso a unas interferencias.

De ellas emerge una voz distorsionada pregunta: "Wanda, ¿Wanda, me recibes? ¿Quién te está haciendo esto, Wanda?". Un momento muy inquietante que sorprende tanto a Wanda como a su vecina. "¿Quién es ese? ¿Quién eres tú?", dice Dottie asustada mientras la voz continúa preguntándole a Maximoff, que termina por hacer que la radio explote.

Pero esa voz, y esas preguntas, siguen ahí y volverán a escucharse al final del capítulo. De momento, y aunque nada se puede confirmar ya que la voz está muy distorsionada, la teoría que cobra más fuerza es que quien pregunta a Wanda es el agente del FBI Jimmy Woo, un personaje que, interpretado por Randall Park, ya apareció en Ant-Man y la Avispa y que, ahora podría estar trabajando con la organización S.W.O.R.D.

Esta teoría señala que lo más posible es que S.W.O.R.D. (algo así como la homóloga intergaláctica de S.H.I.E.L.D. en los cómics) sea la encargada de mantener reclusa -o más bien 'controlada'- a Wanda para que sus tremendos poderes no causen un daño irreparable. Una hipótesis que viene respaldada, precisamente, por el hecho de que la transmisión de radio se repita en los últimos momentos del episodio, cuando se muestran las pantallas de control de la agencia.

OTRAS TEORÍAS

En este momento, es imposible asegurar con certeza que la voz pertenezca, efectivamente, a Jimmy Woo, que fue el encargado de mantener en arresto domiciliario a Scott Lang, con poca eficacia todo sea dicho, en Ant-Man y La Avispa.

Pero no es la única teoría que baraja el siempre activo fandom marvelita. Hay quien dice que se trata de Doctor Strange, que sería el encargado de 'rescatar' a Wanda de su locura y enseñarle a controlar su enorme poder. De hecho, la presencia de Elisabeth Olsen ya está confirmada en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la segunda película en solitario del personaje encarnado por Benedict Cumberbatch.

Hay que señala al mítico, y queridísimo Agente Coulson de SHIELD (Clark Gregg) incluso los hay más osados que sostienen que se trata de Evan Peters, el Quicksilver de las películas de X-Men Fox cuya presencia en la serie también se rumoreó hace unos meses. Hay que recordar que este personaje es en realidad Pietro Maximoff, hermano de Wanda que en el Universo Marvel estuvo interpretado por Aaron Taylor-Johnson y que murió en Vengadores: La era de Ultrón.

La inclusión del Quicksilver de Peters supondría, por tanto, abrir las puertas del Multiverso y convertir en canon del Universo Cinematográfico Marvel todas las películas de X-Men producidas bajo el sello de FOX y que contaban con Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Patrick Stewart, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence y compañía como protagonistas. Una teoría muy, muy atractiva... pero poco probable.

Lo que está claro es que no será la última vez que se escuche la misteriosa voz, que en Bruja Escarlata y Visión representa el contacto que Wanda tiene con el mundo exterior, la distorsiones dentro de esa realidad en la que está atrapada... o en la que ella misma se ha encerrado para escapar del dolor que le produjo la pérdida de Visión en Infinity War.