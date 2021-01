¿Primera imagen del nuevo Capitán América del Universo Marvel?

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

Sin duda, uno de los momentos que los fans de Marvel esperan con más ganas es ver al sucesor de Steve Rogers como el Capitán América. Tras otorgarle su emblemático escudo a Sam Wilson en 'Vengadores: Endgame', la expectación por ver a Falcon como el nuevo Capi es máxima, más ahora con el estreno de 'Falcon y el Soldado de Invierno' cada vez más cerca. Ahora bien, una filtración podría haber revelado el aspecto del superhéroe interpretado por Anthony Mackie con su nueva apariencia.

Marvel News Brasil ha compartido una imagen en Twitter de lo que será una pieza del merchandising de la ficción que también protagoniza Sebastian Stan: una figura de juguete de Falcon. Ahora bien, el atuendo que lleva la versión en miniatura de Sam Wilson es prácticamente idéntico al que llevó Falcon en los cómics de 2014, cuando sucedió al Capitán América.

De esta forma, parece ser que la serie mantendrá el espíritu de los cómics. Ahora bien, a pesar de llevar un nuevo traje y el escudo del Capi, queda la duda de si utilizará este nombre y dejará el de Falcon, a pesar de ser parte del nombre de la ficción. También, cabe recordar que habrá que esperar a ver una imagen oficial para ver si, finalmente, Falcon lleva este traje.

🚨🔥 O uniforme do novo Capitão América!!



Um vazamento da linha de brinquedos de "The Falcon and The Winter Soldier" mostra o novo uniforme do Sam Wilson. pic.twitter.com/KAVkDKdQr7