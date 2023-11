Bombazo en Marvel: Tobey Maguire y Hugh Jackman liderarán los Vengadores en Avengers: Secret Wars

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

El Spider-Man de Tobey Maguire y el Lobezno de Hugh Jackman serán dos de los grandes protagonistas de Avengers: Secret Wars, la sexta película de Los Vengadores cuyo estreno está previsto para mayo de 2027. Así lo asegura una nueva información que sostiene que el filme, que pondrá punto y final a la Saga del Multiverso del UCM, supondrá la unión definitiva de las más importantes producciones con personajes Marvel en el cine.

"El Spidey de Tobey y Wolverine de Hugh Jackman serán los dos protagonistas de Secret Wars", afirma un tuit publicado por @MyTimeToShineHello, una cuenta que ya ha adelantado anteriormente importantes detalles de otras películas y series de Marvel Studios.

Tobey's Spidey and Hugh Jackman's Wolverine will be the two leads in Secret Wars pic.twitter.com/IwGE8fEJrQ

Precisamente, esta misma cuenta ya avanzó el pasado mes que Spider-Man, Lobezno y Deadpool serían los encargados de liderar un equipo de Vengadores de los diferentes universos reclutados por la Agencia de Variación Temporal (la AVT que aparece en la serie Loki) para derrotar a Kang y sus variantes de una vez por todas y salvar el Multiverso.

Kang Dynasty - 616 Avengers team fight the Council of Kangs and lose



Secret Wars - The TVA send a team of Multiversal Avengers they have secretly recruited led by Tobey Maguire's Spider-Man, Hugh Jackman's Wolverine and Ryan Reynolds' Deadpool to save the 616 Avengers and defeat… pic.twitter.com/rPV8gdhYdJ