Primera imagen de Hugh Jackman con el traje amarillo de Loberzno en Deadpool 3

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Después de años de guiños, chanzas y piques, Deadpool de Ryan Reynolds y el Lobezno de Hugh Jackman compartirán al fin planos en la tercera entrega de la saga del mercenario bocazas, la primera que se estrenará ya como parte del Universo Cinematográfico Marvel. Un proyecto más que esperado por los fans a los que ha regalado la primera imagen de los dos héroes caminando juntos... y vestidos con sus atuendos más legendarios.

Ha sido el propio Reynolds, productor ejecutivo y protagonista de Deadpool 3, quien a través de sus redes sociales ha publicado la instantánea que ha hecho los sueños de los seguidores marvelitas realidad al mostrar, por primera vez, a Jackman enfundado en el mítico traje amarillo y azul marino de Lobezno.

Aunque en las películas no aparecía con el traje clásico de, por ejemplo, la serie de animación de los X-Men, ya Lobezno: Inmortal, película dirigida en 2013 por James Mangold, mostró un maletín que contenía el traje amarillo y azul que Logan viste en los cómics.

First look at Deadpool and Wolverine in ‘DEADPOOL 3’ ⚔️ pic.twitter.com/VueUohJeiG