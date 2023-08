Vengadores 6: Secret Wars puede reiniciar todo el Universo Marvel

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Pese a ser derrotado al final de Ant-Man y La Avispa: Quantumanía, Kang mostró ser un formidable enemigo al que temer. Y con Jonathan Majors dispuesto a cobrarse su venganza en The Kang Dinasty, no son pocos los que ya se preguntan si Marvel no reseteará su UCM tras culminar su trama en Vengadores: Secret Wars.

Hasta ahora el mayor evento por la Casa de las Ideas fue el orquestado por Joe y Anthony Russo en Vengaores: Infinity War y su secuela, Endgame. Con Thanos derrotado por el sacrificio de Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) al final de la película que vio reunirse a todos los héroes de Marvel para vencer al que había sido hasta entonces, el gran villano del UCM, Kang será quien ocupe su lugar como el gran adversario a derrocar en el siguiente capítulo de los Vengadores.

La obsesión de este infame tirano y viajero temporal por ejercer un dominio absoluto sobre el tiempo, supondrá toda una amenaza para el Multiverso, poniendo en jaque a los Vengadores en The Kang Dinasty, cuyo estreno está previsto para el 1 de mayo de 2026. Y cuya trama culminará en su siguiente entrega: Secret Wars. La Casa de las Ideas presuntamente unirá a los héroes de su franquicia actual con los de sagas pasadas, incluyendo el posible regreso de Andrew Garfield como Spider-Man.

Dada la magnitud de los acontecimientos que tendrán lugar en ambas entregas, no resultaría ilógico pensar que Marvel decidiese aprovechar la ocasión para reiniciar el UCM tras Vengadores 6 como ya lo hiciera en el cómic de Secret Wars publicado en 2015. Este arco, que cuenta con Jonathan Hickman como guionista, mostró como la línea principal en la que viven los héroes de Marvel entraba en colisión con la Tierra-1610 fusionándose en un único mundo en el que los supervivientes de la Tierra-616, coexistían al mismo tiempo.

Esto mismo podría extrapolarse al UCM. Es decir, que, de darse el caso, tras los acontecimientos de Secret Wars, Marvel podría sentar las bases para dar forma a su nuevo universo cinematográfico tanto en la gran como en la pequeña pantalla, propiciando que la formación original de los Vengadores coexista al mismo tiempo con los X-Men o Los 4 Fantásticos, que también tendrán su propio reinicio en 2025 con Matt Shakman tras las cámaras.

Además, este reseteo del UCM también permitiría a la Casa de las Ideas recuperar de entre los muertos a otros héroes caídos en batalla como la Viuda Negra o el propio Iron Man, e incluso, a algunos ya retirados como Steve Rogers con otros actores. Y aunque que Marvel tome esta decisión con Secret Wars no sea más que una mera posibilidad a tener en cuenta, el estudio liderado por Kevin Feige ya ha rescatado del Multiverso a varios miembros de los X-Men junto a Hugh Jackman como Lobezno para formar equipo con Ryan Reynolds en Deadpool 3, que verá la luz el 3 de mayo de 2024.