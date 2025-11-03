Zack Snyder tiene un trauma con el DCEU... o tiene un plan (y sabe más de lo que cuenta)

Archivo - Así es la continuación del DCEU de Zack Snyder, el Snyderverse que podría resucitar en Netflix - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque el universo DC de Zack Snyder, que comenzó en 2013 con El hombre de acero y finalizó en 2023 con Aquaman y el Reino Perdido, dio paso al reinicio de la franquicia liderado por James Gunn, el cineasta no deja de alimentar la conversación publicando imágenes de Henry Cavill como Superman o Ben Affleck como Batman.

Ahora que los rumores sobre la posible compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix se desatan, hay quien ve en este empecinamiento del cineasta por recordar una y otra vez su difunto Snyderverse, una estrategia calculada para resucitarlo. Un plan que el director de Watchmen o 300 ya adelantó en exclusiva a CulturaOcio.com hace meses.

"Henry en su medio natural", reza el pie de foto de la última imagen compartida por Zack Snyder en Instagram de Batman v Superman: El amanecer de la justicia donde se ve al actor británico como el Último Hijo de Krypton.

La devoción de Snyder por Cavill, actor que asumió el papel en 2013, ha sido pública y constante, y ya en octubre publicó otra foto en blanco y negro del intérprete con una declaración tan breve como rotunda: "Henry Cavill es Superman".

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DP6LU5REdhQ/?hl=es

Las imágenes del intérprete como Superman no son el único recuerdo del Universo DC de Zack Snyder que ha aflorado en las últimas semanas, pues el director de títulos como 300 y Watchmen también compartió material inédito de Ben Affleck como Batman y de Joe Manganiello como Deathstroke.

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DP_aBFpDbxL/?hl=es

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DQPVB0iER_a/?hl=es

Se mostrará en la noticia enviada: https://www.instagram.com/p/DQb70qmEd5H/?hl=es

En paralelo, Warner Bros. Discovery (propietaria de DC) ha anunciado un proceso para escindir sus negocios en dos compañías, separando Streaming & Studios de la división de canales tradicionales. Ese rediseño corporativo ha coincidido con informaciones de que Netflix, la plataforma con la que Snyder ha colaborado en Ejército de los muertos y las dos entregas de Rebel Moon, explora una posible oferta por los activos de estudio y streaming de WBD, lo que daría a Netflix el control de DC.

Es decir, los derechos de DC estarían, de nuevo, al acceso de Snyder, que en una entrevista concedida a CulturaOcio.com ya dejó la puerta abierta a retomar su universo DC con la plataforma de streaming. "Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría, absolutamente", señaló el cineasta, mientras que el entonces presidente de Netflix Films, Scott Stuber, admitió que la compañía lo vería con buenos ojos: "Obviamente, nos gustaría obtener la licencia en algún momento. Nos encantaría tenerla para que los fans puedan experimentar más de Zack. Cuanto más Zack tengamos, mejores seremos".

Por el momento, habrá que esperar ya que la compra de Warner por parte de Netflix no deja de ser a día de hoy tan solo una de las varias posibilidades que hay sobre la mesa. El enfoque actual de DC Studios está en un reinicio creativo con Gunn, cuyo primer pilar es Superman, a quien interpreta David Corenswet. Con todo, el proceso de escisión de WBD ha devuelto a la conversación escenarios que hace no tanto parecían mucho más improbables.

Pero tampoco hay que olvidar que cuando Snyder reconoció en la entrevista a CulturaOcio que le gustaría resucitar el DCEU en Netflix, diciembre de 2023, la colaboración del cineasta con la plataforma era mucho más fluida. Esta relación se ha visto dañada por los fracasos de sus dos grandes sagas para el servicio de streaming: Ejército de los muertos, ya cancelada, y Rebel Moon cuyo futuro, a falta de anuncio oficial, también parece poco halagüeño.