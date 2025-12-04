Leonardo DiCaprio rompe su silencio sobre la secuela de Heat - WARNER BROS

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Tras meses de informes sobre la implicación de Leonardo DiCaprio en la esperada secuela de Heat, el emblemático thriller policíaco dirigido por Michael Mann en 1995, el actor ha confirmado oficialmente que protagonizará el proyecto. Además, ha aclarado en qué punto se encuentra actualmente la película y ha ofrecido nuevos detalles de la relación con su predecesora.

"Esta es, en gran medida, su propia película. Seguimos trabajando en ella, aún estamos lejos de iniciar la producción", ha desvelado DiCaprio en una entrevista con Deadline, donde subraya que el largometraje "rinde homenaje a Heat, pero es una historia con identidad propia, que retoma los acontecimientos desde ahí".

"Transcurre tanto en el futuro como en el pasado del que considero uno de los grandes filmes del cine noir criminal de mi vida. No estoy desvelando nada que no se sepa, el libro está ahí fuera", ha añadido el intérprete, que recuerda que Heat 2 se basa en la novela homónima de Michael Mann y Meg Gardiner. Esta obra funciona a la vez como precuela y secuela de la película original al desarrollar la trama tanto en el Chicago de los años 80 como a principios de los 2000. La primera muestra los orígenes de personajes como Vincent Hanna y Neil McCauley, los protagonistas de Heat interpretados por Al Pacino y Robert De Niro, respectivamente, mientras que la segunda se centra en Chris Shiherlis, el que fuera el papel de Val Kilmer.

Durante meses se ha informado de que DiCaprio interpretará a Shiherlis, pero el ganador del Oscar por El renacido ha evitado confirmarlo cuando le han preguntado si dará vida a este personaje o a Hanna: "Estamos hablándolo. Estamos en mitad de las conversaciones". Interprete a uno o a otro, Heat 2 supone la primera secuela que DiCaprio protagoniza en su dilatada carrera cinematográfica, marcada hasta ahora por proyectos autoconclusivos, ya fueran historias originales o adaptaciones literarias, y por su resistencia a encadenarse a sagas o franquicias.

Además de DiCaprio, durante meses de especulaciones se ha asociado al elenco de Heat 2 a Austin Butler (Elvis, Dune: Parte 2) y Adam Driver (Historia de un matrimonio, Star Wars - Episodios VII, VIII y IX). A ellos se habría sumado recientemente Christian Bale, al que Mann estaría considerando para un papel importante. Por el momento no existe una confirmación oficial de la incorporación de ninguno de los tres intérpretes.

En cuanto al estado actual de la producción, United Artists, bajo el paraguas de Amazon MGM Studios, ha tomado las riendas del proyecto, con la incorporación de productores de renombre como Jerry Bruckheimer y Scott Stuber. Dirigida y escrita por Mann, informes recientes señalan que el rodaje podría comenzar en 2026 con vistas a un estreno en 2027.