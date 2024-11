Barry Keoghan revela si regresará como Joker en The Batman 2

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman con Robert Pattinson tiene previsto su estreno en salas para el 2 de octubre de 2026. Barry Keoghan ha revelado ahora si volverá a interpretar en esta nueva entrega, también dirigida por Matt Reeves, al Joker.

"Es algo importante así que solo te diré que tuviera la oportunidad... sí, me encantaría hacerlo y si se da la ocasión me meteré de lleno", aseguró en su reciente paso por el podcast de Josh Horowitz Happy Sad Confused.

Sin embargo, Keoghan admitió que interpretar al Joker en la nueva entrega de la saga no depende de él. "No han contactado conmigo y no he oído nada", afirmó el actor irlandés.

El nominado al Oscar como mejor actor de reparto por Almas en pena de Inisherin encarnó a una grotesca versión del Joker The Batman, pero lo hizo de forma muy fugaz, ya que solo aparecía entre las sombras manteniendo una conversación con Enigma dentro de Arkham al final del filme... y más ampliamente siendo interrogado por el caballero oscuro en una secuencia eliminada.

Recientes rumores indicaban que Keoghan reaparecería en la segunda entrega cinematográfica de la franquicia e, incluso, que después protagonizaría una serie centrada en el villano, sirviendo de puente entre The Batman 2 y 3.

Lo cierto es que el regreso del actor a la franquicia sería uno de los grandes alicientes para los incondicionales del Universo DC, quienes mantienen la esperanza de saber más sobre esta perturbadora versión del villano. No obstante, sus palabras dejan entrever que, si bien está dispuesto a regresar, puede que no sea en The Batman 2.

Por otro lado, conviene recalcar que, recientemente, el copresidente de DC Films, James Gunn, reveló que Reeves aún no había finalizado la escritura del filme... por lo que puede ser entonces, cuando el guión sea el definitivo, los responsables de The Batman se pongan en contacto con Keoghan.