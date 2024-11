MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Tras culminar sus nueve capítulos en Max, Colin Farrell volverá a interpretar al Pingüino en The Batman 2. Y James Gunn, máximo responsable de DC Studios, ha brindado una nueva actualización sobre el estado en que se encuentra la cinta de Matt Reeves, con Robert Pattinson nuevamente encarnando al caballero oscuro de Gotham.

El pasado mes de septiembre, Reeves, quien tiene previsto comenzar el rodaje de la película a principios de 2025, comentó que tanto él como Mattson Tomlin se encontraban cerca de finalizar el guion. Es más, los rumores más recientes indicaban que la escritura del libreto ya había finalizado.

Sin embargo, parece que tal afirmación era demasiado prematura, según el propio Gunn. Así, tras ser abordado al respecto por un fan, el copresidente de DC Studios se lanzó a aclarar, a través de su cuenta en Threads, en qué punto se encuentra el libreto de The Batman 2.

"Considero aquella información era bien intencionada, pero equivocada. Tenemos muchas ganas de lo que está por llegar", afirmó Gunn el pasado fin de semana. Esto no significa, ni mucho menos, que Reeves esté teniendo problemas con el guion del filme.

James Gunn states the script for ‘THE BATMAN 2’ is not finished.



“I think that report was well-intentioned but it was mistaken. We are very much looking forward to it.” pic.twitter.com/CmUhk4hmeg