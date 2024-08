La película de Peaky Blinders ficha a Barry Keoghan

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

El largometraje que cerrará la historia de los Shelby, el clan protagonista de la serie Peaky Blinders, sigue sumando nombres de altura a su reparto. Y el último en unirse es el del nominado al Oscar Barry Keoghan.

Según informa Deadline, el actor de Saltburn o Almas en pena de Inisherin se une al reparto encabezado por el oscarizado Cillian Murphy en la película dirigida por Tom Harper. Y, al igual que ya ocurrió hace un mes con el fichaje de Rebecca Ferguson, los detalles del papel de Keoghan se mantienen en secreto.

La historia de Tommy Shelby, líder de una familia de gángsters homónima de Birmingham en el periodo de entreguerras, concluirá con este largometraje que cuenta con guión del creador de la serie, Steven Knight. Aunque los detalles de la trama también se están manteniendo en secreto, Knight ya adelantó que estaría ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Se espera que la producción de la película de Peaky Blinders comience a finales de este año. Knight producirá junto a Caryn Mandabach, Murphy y Guy Heeley. Entre los productores ejecutivos figuran Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren y David Mason. La película se rodará en asociación con BBC Films y Netflix.

Keoghan, que estuvo nominado al Oscar al mejor actor de reparto y ganó el BAFTA en esa categoría por el filme de Martin McDonagh de 2022 Almas en pena de Inisherin, protagonizó el año pasado Saltburn, de Emerald Fennell, por la que recibió nominaciones al BAFTA y al Globo de Oro. Recientemente ha aparecido en la serie de Apple TV Masters of the Air y protagonizó Bird, cinta de Andrea Arnold que se estrenó en el Festival de Cannes.

Su próxima película es Bring Them Down, que se estrenará en el TIFF el 9 de septiembre. También tiene pendiente la película sin título de Trey Edward Shults, junto a The Weekend y Jenna Ortega, y está en negociaciones para unirse a Chris Hemsworth y Mark Ruffalo en la adaptación de Amazon MGM Studios de la novela de Don Winslow Crime 101.

En cuanto al futuro de Peaky Blinders, hay planes para expandir el universo creado por Steven Knight más allá de esta película y Netflix tiene en preparación dos spin-offs de la franquicia. Uno de ellos, estaría ambientado en Boston a mediados del siglo XX, situando su trama un par de décadas después de la serie original, mientras que el segundo se centraría en Polly, la matriarca del clan criminal Shelby que encarnó la fallecida Helen McCrory.