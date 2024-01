Barry Keoghan detalla el tortuosa transformación en el Joker de The Batman

Archivo - Revela The Batman cómo Joker escapa de Arkham... ¿Gracias al caballero oscuro?

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Barry Keoghan interpretó a una versión muy grotesca del Joker en un par de escenas de The Batman. Y el proceso para convertirse en el Príncipe Payaso del Crimen en la película no fue de lo más agradable para el actor irlandés, que ha desvelado ahora su tortuosa experiencia para transformarse en el psicótico villano.

El pasado mes de noviembre, Keoghan abordaba la posibilidad de encarnar nuevamente al Joker en la secuela que Matt Reeves prepara de The Batman. Tras dejar la puerta abierta a su regreso, el actor, que acudió ala 81.ª ceremonia de los Globos de Oro, donde coincidió con Joaquín Phoenix, quien volverá a encarnar al villano en Folie á Deux, ha explicado en una reciente entrevista con GQ, cómo fue convertirse en el mayor criminal de Gotham para la película.

Según el mismo relata, meterse en la piel del Joker requería nada menos que seis horas de arduo maquillaje. Pero eso no fue lo que realmente le resultó desagradable para filmar su fugaz cameo en la cinta protagonizada por Robert Pattinson. Es más, Keoghan asegura que lo peor de todo el proceso fueron las "grapas" de metal que empleaban para maquillarlo.

Tanto que al tirarle de la piel le preocupaba que además de hacerle daño, le dejasen una cicatriz. Lo que terminó pasando tras verse obligados a paralizar la producción por un brote de COVID en el rodaje. "Tardamos seis horas en meternos en el papel, y fue como si no consiguiese quedarme quieto ni seis horas, de verdad que no podía", comentó sobre la preparación de su cameo junto a Pattinson al final de The Batman.

"Recuerdo que llevábamos unas cinco horas y dijeron: 'Vamos a parar la producción, tenemos COVID'. Yo pensaba: '¿Eh? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido?' Había algo de acero que se me clavó en la mejilla y fue como si me estuviera cortando. Me dejó una cicatriz", asegura Keoghan.

A pesar de que por el momento su vuelta a The Batman no está confirmada, lo cierto es que, la vuelta de Keoghan a la franquicia sería, sin duda, uno de los grandes alicientes para quienes se quedaron con ganas de conocer aún más a su perturbadora encarnación del Joker. Entre tanto, Matt Reeves seguirá explorando su particular visión del cruzado de la capa con El Pingüino, spin-off televisivo que verá la luz en 2024, con Colin Farrell de nuevo como Oswald Cobblepott tratando de ascender en el submundo criminal de Gotham tras la muerte de Carmine Falcone.