El Joker de The Batman tendrá su serie tras el éxito de El Pinguino

El Pingüino, spin-off y secuela de The Batman centrada en el astuto criminal encarnado por Colin Farrell, está a punto de llegar a su fin... pero universo de Matt Reeves, bautizado como Batman Epic Crime Saga, tiene todavía mucho que contar en la pequeña y gran pantalla. Y aunque Gotham está repleta de potenciales historias, los fans de DC querrían ver más la némesis por excelencia de Bruce Wayne: el Joker, que ya apareció brevemente en la película protagonizada por Robert Pattinson.

Según han revelado Derek y Devin Faraci en el podcast Marvelvision, Barry Keoghan no sólo volverá a encarnar al Joker, sino que además será el villano principal de The Batman III. Pero no solo eso, sino que además la intención es que también tenga su propia serie profundizando en el villano al igual que ha hecho El Pingüino con el Oz Cobb de Colin Farrell.

Tal y como recoge ComicBook, tras su fugaz papel en la película de 2022, que consistió principalmente en una risa y un fugaz plano al final de la película y una escena eliminada, el personaje de Keoghan reaparecerá antes de la tercera entrega de la saga cinematográfica en un spin-off que sirva de puente entre ese filme y el anterior, de manera similar a cómo El Pingüino conecta The Batman y su secuela.

"Al parecer, Warner Bros ha estado hablando con Barry Keoghan sobre su regreso a la franquicia de The Batman, y tengo entendido que -no sé si está en [The Batman II] o no, pero es el villano principal de [The Batman III]. Y la razón por la que están teniendo una conversación real sobre ello es porque el plan es hacer una serie del Joker que conecte las películas 2 y la 3 de la misma forma que El Pingüino conecta [The Batman] y [The Batman II]", comentó Faraci, según recoge Slash Film.

Keoghan apenas apareció en la cinta de Reeves, que lo mostraba preso en Arkham y hablando con Enigma una vez este era detenido, algo que, según el director, no quería decir necesariamente que sería el próximo villano de la saga. "No es una de esas escenas de los créditos finales de Marvel o DC en las que se dice: '¡Eh, aquí está la próxima película! De hecho, no tengo ni idea de cuándo o si volveremos a ese personaje", explicó en su momento el cineasta en declaraciones a Variety.

El Príncipe Payaso del Crimen aparecía también en una escena más larga, que finalmente fue eliminada pero que acabó saliendo a la luz y ya dejaba entrever la dinámica entre el criminal y el caballero oscuro.

Independientemente de que Keoghan regrese como el Joker o no, no parece posible que vaya a hacerlo hasta dentro de un par de años. Y es que, en principio, el personaje no aparecerá en The Batman II, cuyo estreno se ha visto atrasado hasta 2026, lo que hace suponer que también habrá que esperar un poco más para el próximo spin-off.