Avatar: Fuego y ceniza manda en taquilla pero con 100 millones menos que El sentido del agua: ¿Llegará a los 2.000?

Avatar: Fuego y ceniza manda en taquilla pero con 100 millones menos El sentido del agua: ¿Llegará a los 2.000? - DISNEY

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga creada por James Cameron. Y aunque en el fin de semana de su estreno ha arrasado en cines, con cifras en taquilla se sitúan muy por encima de la media del mercado, dentro de los parámetros de una franquicia que, solo con sus dos primeras películas ya roza los 5.300 millones de dólares, el filme no ha alcanzado las previsiones más optimistas y podría ser la primera película de Avatar que no llegue a los 2.000 millones de recaudación.

En su primer fin de semana, Avatar: Fuego y ceniza ha recaudado 345 millones de dólares a nivel global, de los cuales 88 millones pertenecen a la taquilla de Estados Unidos y Canadá y 257 millones en el resto de mercados. Esto supone una suma considerablemente por debajo de los 441 millones que amasó Avatar: El sentido del agua en su primer fin de semana.

El resultado total de Fuego y ceniza está en la franja baja, pero dentro de las previsiones, que la situaban en torno a 340 y 365 millones. Aunque con este dato lo nuevo de Cameron se alza como el tercer mejor estreno a nivel mundial de 2025, solo por detrás de el filme de Disney Zootrópolis 2 (556 millones) y de la cinta de animación china Ne Zha 2 (431 millones), parece indicar que no se acercará a los 2.300 millones de El sentido del agua, la tercera película más taquillera de todos los tiempos.

La lectura cambia al centrarse en el mercado norteamericano. Esos 88 millones de dólares están ligeramente por debajo de las estimaciones previas que apuntaban a un estreno de entre 90 y 105 millones y quedan lejos del arranque de 134,1 millones que firmó Avatar: El sentido del agua en 2022. Aun así, el dato supera el debut de la primera Avatar (77 millones en Norteamérica), un recordatorio de que la saga se ha construido más sobre la resistencia semana a semana en cartelera que sobre el golpe inicial. Y es que el filme estrenado en 2009 terminó convirtiéndose en la película más taquillera de la historia con casi 3.000 millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Donde la franquicia de Cameron suele encontrar su mayor músculo es fuera de Norteamérica, y el estreno de Fuego y ceniza vuelve a confirmarlo. Casi tres cuartas partes de su apertura en taquilla proceden de fuera de Estados Unidos y Canadá. El principal mercado del fin de semana más allá de Norteamérica ha sido China, con 57,6 millones de dólares, por delante del debut chino de la entrega anterior. También destacan Francia (21,4 millones), Alemania (18 millones), Corea del Sur (13,6 millones) y Reino Unido (11,9 millones).

En este mapa internacional, España figura con alrededor de 6,2 millones de euros, un resultado que convierte a Avatar: Fuego y ceniza en el mejor estreno de 2025 a nivel nacional, por encima de los 5,73 millones de Lilo y Stitch y los 5,29 millones de Una película de Minecraft. Por su parte, El sentido del agua debutó con 7,5 millones de euros y terminó alcanzando 51 millones en el mercado español.

Aunque Avatar 4 y 5 están programadas para 2029 y 2031, respectivamente, Cameron ya explicó que, con un presupuesto de unos 400 millones de dólares, la nueva entrega ambientada en Pandora necesita un gran rendimiento comercial para justificar el futuro de la franquicia en cines. "No tengo ninguna duda de que Fuego y ceniza recaudará muchísimo dinero; la cuestión es si será suficiente para justificar más películas", aseguró el cineasta en el podcast The Town, donde se mostró tranquilo ante la posibilidad de despedirse de la saga de forma prematura: "Si todo termina aquí, perfecto. Quedará un único cabo suelto y lo cerraré con un libro".