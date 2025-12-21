La "mutación" de Spider en Avatar: Fuego y ceniza y cómo reescribe el futuro de Pandora - DISNEY

MADRID, 21 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en cines Avatar: Fuego y ceniza. A lo largo de sus 3 horas y 15 minutos de duración, la película de James Cameron presenta importantes cambios en la mitología de la saga que podrían reconfigurar por completo el futuro del conflicto entre los na'vi y sus invasores. Uno de los giros más determinantes llega, precisamente, con el puente entre ambos mundos, Spider (Jack Champion), el adolescente humano criado junto a la familia Sully.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Hasta ahora, una de las barreras naturales que protegían a los na'vi era la propia atmósfera de Pandora, que es tóxica para los humanos, lo que les obliga a depender de máscaras de oxígeno y de una aparatosa logística en medio de su intento de colonización. Pero esta ventaja empieza a resquebrajarse cuando en el largometraje Spider se queda sin suministro y parece condenado a asfixiarse.

En un momento donde el muchacho está a punto de morir ahogado, Kiri, la hija adoptiva de Jake y Neytiri que tiene un vínculo excepcional con Eywa, conecta con esta conciencia planetaria y provoca una fusión del sistema respiratorio de Spider con elementos naturales de Pandora. El resultado marca un antes y un después en Avatar, pues Spider pasa a ser el primer humano capaz de respirar con normalidad en Pandora, además de desarrollar la cola neuronal propia de los na'vi, el apéndice biológico con el que se conectan a criaturas y al entorno.

La consecuencia de semejante hallazgo puede ser decisiva para inclinar la balanza de la guerra a favor de los colonos, pues si existe un proceso capaz de adaptar a un humano a la atmósfera de Pandora, la tentación de replicarlo se convierte en un objetivo prioritario. Si los científicos humanos capturan a Spider y estudian el fenómeno para llevarlo a cabo de nuevo, podrían dar con la forma de eliminar su dependencia a sus equipos e iniciar una invasión masiva sin ataduras.

Y si, además, se abre la posibilidad de replicar la coleta neuronal, la colonización ganaría un componente aún más inquietante por no solo ocupar el territorio con las propias armas humanas, sino por poder interactuar con él a un nivel que hasta ahora era exclusivamente na'vi. Es decir, los humanos podrían utilizar contra Pandora a la propia Pandora a través de sus criaturas y naturaleza.

Conviene recordar que, precisamente, uno de los grandes factores de equilibrio del conflicto en Pandora no era militar, sino ambiental. La humanidad ha demostrado una superioridad tecnológica abrumadora frente a los na'vi en todo momento, pero quedaba parcialmente contenida por la propia atmósfera de Pandora y la capacidad de los nativos a vincularse con el ecosistema. Ahora eso podría no ser suficiente.

Para hacerse una idea del verdadero peligro que esto supondría, en Fuego y ceniza incluso el propio Jake llega a contemplar la posibilidad de sacrificar a Spider para evitar que se convierta en la llave de la colonización total. Aunque finalmente no lo ejecuta y reafirma el lugar del joven dentro de la familia Sully, la secuencia subraya que la nueva naturaleza de Spider puede ser catastrófica para Pandora.