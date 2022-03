Polémica por una escena de The Batman y la violencia racista: "La gente no toma en serio la ira contra los asiáticos"

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

The Batman está siendo un éxito de taquilla, recaudando ya casi 300 millones de dólares en todo el mundo en menos de una semana en caratelera. Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo del público y el aplauso de gran parte de la crítica, la cinta de Matt Reeves también cuenta con detractores, ya que algunos internautas han criticado una secuencia muy concreta del filme.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Una de las secuencias iniciales de The Batman muestra a un ciudadano asiático dentro del metro en la noche de Halloween. Cuando sale del vagón, una pandilla de matones con la cara pintada de blanco le rodean con la intención de darle una paliza, pero en ese momento el vigilante encarnado por Robert Pattinson irrumpe desde las sombras justo a tiempo para salvarlo.

Esta escena ha molestado a algunos espectadores de ascendencia asiática, especialmente teniendo en cuenta que en los últimos meses se ha producido en Estados Unidos un aumento de la violencia contra la comunidad asiática.

Uno de los primeros en alzar la voz ha sido el crítico David Chen que en un extenso hilo en Twitter ha denunciado el "uso irresponsable" que la película de Reeves de una situación como esa que refleja un fenómeno horrible que "ocurre en la vida real" sin lanzar un mensaje sustancial y contudente contra esta violencia racista.

"No me opongo inherentemente al concepto de utilizar imágenes cargadas de significado en una película. Invocar hechos de la vida real es una prerrogativa de cualquier cineasta. Pero también es mi prerrogativa como espectador evaluar su eficacia. ¿Valió la pena?", comienza Chen que critica que hubiera sido correcto usar esa escena si luego The Batman hubiera profundizado en el tema de la violencia racista contra los asiáticos pero la película de Reeves "no tiene nada que decir sobre #StopAAPIHate además de: los blancos deben hacer algo más que golpear a los asaltantes".

"Para mí ha sido un uso irresponsable e incendiario de estas imágenes que (a sabiendas o sin pensarlo) mostraban eventos horribles de la vida real. Me pareció desconsiderado", concluye.

To me, this was an irresponsible and inflammatory use of this imagery that (knowingly or unthinkingly) gestured at real life horrific events. It felt thoughtless it me and was triggering to many AAPI folks I’ve discussed the film with. #StopAAPIHate [8/9] — David Chen (@davechensky) March 7, 2022

"No me gusta cómo The Batman decidió que un grupo de tipos golpeara a un chico asiático en el metro en la escena de apertura. Este tipo de relevancia cultural me dice que la gente todavía no se toma en serio la violencia contra los asiáticos. Esta mierda nos está matando y no debería ser un espectáculo", dijo un usuario en Twitter.

Really not cool how #TheBatman decided to have a bunch of dudes beating up an Asian guy on the subway in the opening act.

This kind of ✌🏽cultural relevance✌🏽 tells me people are still unserious about anti-Asian violence. This shit is killing us & shouldn’t be spectacle. — Roy Mong 孟繁旭 (@iamroymong) March 4, 2022

"En serio, ¿podemos hablar de los primeros 10 minutos de The Batman y cómo una pandilla de hombres intenta golpear a un asiático en el metro? ¿Qué se suponía que era esto, una crítica? ¿Se filmó esto antes o después de la oleada de delitos de odio contra asiáticos?", se preguntó un tuitero.

Seriously, can we talk about the first 10 minutes of #TheBatman and how a gang of men attempt to beat up an Asian man on the subway? Was this supposed to be commentary? Was it a blindspot? Was this filmed before or after the surge Asian hate crimes? It was quite triggering. — Dino-Ray Ramos (@DinoRay) March 4, 2022

"Una escena de la película que es realmente inquietante (por razones obvias si has estado prestando atención a los acontecimientos actuales) involucra a un hombre asiático que es atacado por unos pandilleros mientras viaja en el metro", advirtió un fan.