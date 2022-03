HBO Max da luz verde a El Pingüino, spin-off de The Batman

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Ya es oficial: HBO Max ha dado luz verde a la serie de El Pingüino, el spin-off de The Batman. Colin Farrell, el actor que interpreta al villano en la película de Matt Reeves, será el protagonista de la ficción que aún no tiene fecha de estreno.

Ha sido la propia plataforma a través de su cuenta en Twitter quien ha confirmado la puesta en marcha de forma oficial de la serie centrada en el personaje de Oswald Cobblepot, el mafioso de Gotham conocido como el Pingüino.

"Toda historia tiene un principio. The Penguin (título provisional), una nueva serie limitada de Max Originals protagonizada por Colin Farrell, llegará a HBO Max. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell y Lauren LeFranc serán los productores ejecutivos, reza el texto del tuit.

Every story has a beginning.@DCComics' The Penguin (wt), a new Max Originals limited series starring Colin Farrell, is coming to HBO Max. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, and Lauren LeFranc to serve as executive producers. pic.twitter.com/1bXRR4Mduw