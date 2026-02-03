Ian McKellen suelta un spoiler masivo de Magneto en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará el 18 de diciembre a las salas de cine. Los hermanos Russo traerán de vuelta en la cinta a Ian McKellen como Magneto. El actor ha confirmado ahora cuán poderoso llegará a ser el amo y señor del magnetismo en la película protagonizada por Robert Downey Jr. y que marcará el regreso de Chris Evans al papel de Steve Rogers.

"Destruí Nueva Jersey el otro día", aseguró McKellen sobre el verdadero nivel de poder de Erik Lehnsherr/Magneto a Jake's Takes. No obstante, enseguida el actor se arrepintió, soltando un "probablemente no debería haber dicho eso".

Tras lanzar este enorme 'spoiler', que no fue más allá, McKellen, que también volverá a encarnar a Gandalf en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis y que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, también aseguró que le entusiasmó reunirse con Patrick Stewart, quien retomará el papel de Charles Xavier en Doomsday. La última vez que ambos dieron vida a Magneto y al Profesor X fue en 2014, cuando se estrenó en la gran pantalla X-Men: Días del futuro pasado.

Dicho esto, que McKellen mencionara que Magneto destruiría Nueva Jersey en la quinta entrega de Los Vengadores avivó las especulaciones entre los fans del UCM. Y es que Kamala Khan, alias Ms. Marvel, vive en esa ciudad estadounidense. Dado que al final de su serie se revela que es mutante, no son pocos quienes creen que Lehnsherr estaría buscándola en la película.

No obstante, aunque Vellani fue uno de los nombres ausentes cuando Marvel anunció el reparto de Vengadores: Doomsday, Kevin Feige ya había anticipado que aún quedaban algunos miembros del elenco que no se habían dado a conocer al público. En todo caso, por ahora toca esperar para descubrirlo.

Por otra parte, además de McKellen y Stewart, Doomsday incorporará al UCM a un buen puñado de mutantes del antiguo universo de Fox. Entre ellos, Scott Summers/Cíclope (James Marsden), Hank McCoy/Bestia (Kelsey Grammer), Kurt Wagner/Rondador Nocturno (Alan Cumming), Raven Darkholme/Mística (Rebecca Romijn) y Gambito (Channing Tatum).