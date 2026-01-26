Revelada la brutal escena inicial de Avengers Doomsday: "Supera a cualquier otra película de Vengadores" - MARVEL

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento de Marvel Studios que enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. Además de revelar dos detalles sobre la caracterización del antagonista, los nuevos rumores sobre el largometraje apuntan a una impresionante secuencia inicial que por sí sola "supera a cualquier otra película anterior de Vengadores".

Según el insider MyTimeToShineHello, el filme dirigido por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) arrancará con una escena en la que el Spider-Man de Tobey Maguire peleará contra los X-Men y "en particular contra el Lobezno de Hugh Jackman". "Solo la escena inicial supera a cualquier otra película anterior de Vengadores y la batalla final es sencillamente UNA LOCURA", añade la misma fuente.

Conviene recordar que Marvel Studios no ha confirmado la participación en Doomsday ni del actor que dio vida al Trepamuros en la trilogía de Sam Raimi y retomó el papel en No Way Home ni del intérprete australiano asociado durante años a Logan. Los rostros vinculados a la saga mutante de Fox que sí están anunciados para Doomsday son Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Rondador Nocturno) Y James Marsden (Cíclope).

En cuanto a la estética de Doctor Doom en la película, el insider asegura que Robert Downey Jr. lucirá la máscara durante la mayor parte del metraje, en línea con la imagen clásica del personaje en las viñetas y en contraste con ciertos rumores que apuntaban a una presencia más limitada del casco por la teoría de que podría tratarse de una variante de Iron Man. Además, sostiene que el villano tendrá acento, un rasgo que remite a su origen en los cómics, Latveria, un país ficticio situado en Europa del Este.

Es posible que la confirmación de algunos de estos aspectos llegue con el primer tráiler completo de Vengadores: Doomsday, que según los rumores podría lanzarse el 8 de febrero, coincidiendo con la SuperBowl. Por ahora, Marvel Studios ha difundido cuatro teaser diferentes dedicados, respectivamente, al regreso de Chris Evans como Steve Rogers, a Thor, los X Men y el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos.

En paralelo, Raimi ha descartado las posibilidades de una cuarta entrega de su trilogía arácnida asegurando que "no sería correcto por mi parte volver atrás e intentar resucitar mi versión de esta historia". No obstante, el coguionista de The Batman Parte 2, Mattson Tomlin, reveló en octubre que estaba moviendo una propuesta de guion con la que pretende retomar la trilogía de Raimi, y cuyo enfoque sería ver a Peter y Mary Jane como padres.