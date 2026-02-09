Donald Trump arremete contra Bad Bunny y su show de la Super Bowl: "Nadie entiende una palabra de lo que dice"

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Donald Trump ya había mostrado públicamente su rechazo a que Bad Bunny encabezara el espectáculo musical del descanso de la Super Bowl LX, que se ha celebrado la madrugada del lunes 9 de febrero. En plena retransmisión del evento, el presidente de Estados Unidos ha cargado contra la actuación del artista puertorriqueño, tildándola de "una bofetada en la cara" para el país y asegurando que "nadie entiende una palabra".

"¡El espectáculo del descanso de la Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores, JAMÁS! No tiene sentido, es una ofensa a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia", ha escrito Trump en Truth Social, donde ha añadido que "nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es asqueroso, especialmente para los niños pequeños que están mirando desde todo Estados Unidos y desde todo el mundo".

El político ha señalado que "este 'espectáculo' es simplemente una bofetada en la cara para nuestro país, que está marcando nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado bursátil y los planes 401(k) de la historia!". Trump ha insistido en que "no hay nada inspirador en este desastre de espectáculo del descanso y, ya veréis, recibirá grandes críticas de los falsos medios de comunicación porque no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo REAL".

En paralelo, el rechazo conservador a que el show estuviera liderado por un artista hispanohablante se materializó con un espectáculo alternativo impulsado por Turning Point USA. Presentado bajo el título de All-American Halftime Show, el evento se emitió de forma simultánea y apostó por una iconografía patriótica y conservadora con predominio de guitarras, referencias a la "América tradicional" y un tono de exaltación religiosa.

El cabeza de cartel del show alternativo fue Kid Rock, cuya intervención se limitó a dos temas al cierre del set de media hora y no estuvo exenta de polémica. Varias crónicas apuntaron a un desajuste entre el movimiento de labios y la voz, por lo que el cantante ha recibido críticas por un posible caso de playback.