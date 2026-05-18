La Casa Blanca postula a Donald Trump como James Bond en plena búsqueda del nuevo 007 - MGM/CONTACTO

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

La búsqueda del próximo James Bond está oficialmente en marcha y la Casa Blanca no ha tardado en sumarse, a su manera, a la conversación. La cuenta oficial de la administración estadounidense en X ha compartido una imagen de Donald Trump caracterizado como el célebre espía, presentándolo como candidato para la película de 007 dirigida por Denis Villeneuve y escrita por Steven Knight.

Después de que la cuenta Discussing Film publicase en X que el casting para encontrar al nuevo James Bond había comenzado, la Casa Blanca citó ese mensaje con una imagen de Donald Trump convertido en 007.

En ella, se aprecia la silueta del presidente estadounidense con esmoquin, pistola en mano y acompañada del lema "Make America Great Again", pese a que Bond es un agente del Servicio Secreto británico.

La publicación de Trump como 007 no marca la primera vez que la Casa Blanca recurre a imaginarios muy reconocibles del cine y la televisión para insertar al presidente en ellos.

El episodio más reciente llegó el 4 de mayo, Día de Star Wars, cuando la cuenta oficial de la administración difundió una imagen de Trump vestido como el protagonista de The Mandalorian con Grogu y una bandera estadounidense.

In a galaxy that demands strength - America stands ready.



This is the way. May the 4th be with you. pic.twitter.com/S8dOKOVd5P — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO JAMES BOND?

La publicación de La Casa Blanca llega después de que Amazon MGM Studios confirmase que "la búsqueda del próximo James Bond está en marcha" y subrayase que "no tenemos previsto comentar detalles concretos durante el proceso de casting". Por su parte, Nina Gold, la directora de casting, indicó que el elegido deberá "rebosar atractivo sexual".

A la espera de confirmación oficial, diversas informaciones sitúan a Jacob Elordi como favorito para hacerse con un papel para el que también han sonado nombres como Callum Turner, Harris Dickinson, Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell o Tom Holland, entre otros. Deadline informó de que está previsto que la decisión se tome a mediados de año.