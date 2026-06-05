Olivia Rodrigo, furiosa con la administración de Trump por usar su música en un vídeo del ICE: "Es bárbaro y cruel"

Olivia Rodrigo, furiosa con la administración de Trump por usar su música en un vídeo del ICE - CONTACTO

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

En noviembre de 2025, la cuenta de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional compartieron un vídeo sobre las detenciones del ICE mientras sonaba la canción de Olivia Rodrigo, All-American Bitch. La cantante ha admitido que estaba furiosa al descubrir en su móvil que su tema se había utilizado de esa manera.

"Me resultó profundamente inquietante ver esa propaganda, y el hecho de que mi canción estuviera ahí me hizo sentir aún más enfadada", afirmó Rodrigo en recientes declaraciones a Dazed. "Lo que están haciendo es algo horrible, bárbaro y cruel", añadió la cantante.

"Me entristece mucho estar en un país que cree que eso está bien", afirmó Rodrigo. La artista, de hecho, respondió en los comentarios del vídeo en el Instagram del Departamento de Seguridad Nacional: "Jamás uses mis canciones para promover vuestra propaganda racista y de odio", escribió la cantante.

El vídeo se publicó el 4 de noviembre de 2025 y utilizaba la canción "All-American Bitch", el tema que abre el segundo álbum de Rodrigo, Guts (2023). Las escenas del montaje mostraban a agentes del ICE deteniendo a inmigrantes.

Además, la publicación iba acompañada de un mensaje en el que el Departamento de Seguridad Nacional advertía a los inmigrantes de las consecuencias si no se autodeportaban. Rodrigo no ha sido la única artista musical en protestar ante la apropiación de sus temas.

TRUMP TAMBIÉN USÓ LAS CANCIONES DE JACK WHITE, SABRINA CARPENTER Y KENNY LOGGINS

Jack White, de The White Stripes, de hecho, demandó a Trump por usar Seven Nation Army en un vídeo de campaña. También Sabrina Carpenter criticó que usaran su canción, Juno, en un vídeo sobre las detenciones del ICE a comienzos del pasado diciembre, que fue compartido por la Casa Blanca. "Este vídeo es malvado y repugnante. No me involucréis nunca a mí ni a mi música para beneficiar vuestra agenda inhumana", afirmó Carpenter.

Kenny Loggins, autor de canciones como I'm Free o Danger Zone, cargó contra la Casa Blanca por usar esta última, perteneciente a la banda sonora de Top Gun, en un vídeo que mostraba a Trump sobrevolando a los manifestantes de No Kings y lanzándoles excrementos por todas partes. "Este es un uso no autorizado de mi interpretación de 'Danger Zone'. Nadie me pidió permiso, que habría denegado, y solicito que mi grabación en este vídeo sea eliminada de inmediato", declaró Loggins en un comunicado recogido por Variety.

"No puedo imaginar por qué alguien querría que su música se use o se asocie con algo creado con el único propósito de dividirnos. Demasiadas personas están intentando separarnos y necesitamos encontrar nuevas formas de unirnos", finalizaba.