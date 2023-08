Marvel elimina a la Bruja Escarlata de su nuevo libro de la cronología oficial del UCM

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Elizabeth Olsen lleva interpretando a Wanda Maximoff desde que en 2014 apareciese por primera vez en la escena post-créditos de Capitán América: El Soldado de Invierno. Ahora, Marvel ha borrado a la Bruja Escarlata de su nuevo libro sobre la cronología oficial del UCM: Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline que verá su lanzamiento en octubre de 2023.

La última vez que la Bruja Escarlata apareció en el UCM fue como gran antagonista de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Sin embargo, la poderosa hechicera encarnada por Olsen ya no aparece en la portada de este libro editado por Pengüin Random House con el que la Casa de las Ideas responderá, como apunta en su descripción "a las preguntas más importantes: Lo que sucedió, cuándo, dónde y por qué".

En su lugar, sin explicación alguna, en esta nueva portada, que ya circula por Internet, son Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Sophie DiMartino) quienes aparecen ahora compartiendo protagonismo junto a Iron Man, el Capitán América de Sam Wilson, Shang-Chi y Thanos. Sin embargo, por extraño que parezca que Wanda Maximoff no esté en ella, también se debe recordar que la anterior caratula presentada para esta enciclopedia sobre el timeline del UCM era provisional.

Marvel Studios ha revelado la portada del libro "Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline".



Estará a la venta en septiembre.

'MARVEL STUDIOS: The Marvel Cinematic Universe - An Official Timeline' book from DK is due to drop on Oct 24th, which is just over 2 months away!



Pre-order now: https://t.co/MHULR2dmUp pic.twitter.com/vq5VDuI4Zi — Dakota, Forensic Chronologist (@geekritique_dak) August 16, 2023

Ciertamente, el personaje de Olsen jugó un papel fundamental en la trama de Doctor Strange 2. Y el hecho de que se haya eliminado del libro de: Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, puede deberse a que desde su aparente muerte en la cinta de Sam Raimi, la Casa de las Ideas no ha recuperado a la Bruja Escarlata en ninguna de sus actuales producciones. Lo que no significa que no pueda regresar al UCM en alguno de los proyectos enmarcados en las Fases 6 y 7 del estudio liderado por Kevin Feige.

Los periodistas Anthony Breznican, Amy Ratcliffe y Rebecca Theodore-Vachon, en estrecha colaboración con la Casa de las Ideas, son los responsables de confeccionar en Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, una extensa guía que ayude a los fans a entender como encajan todas las piezas que conforman el descomunal puzzle que supone la compleja cronología del UCM.

Así, este libro, que incluye un prólogo escrito por el mismísimo Kevin Feige, dará respuesta, en octubre de 2023, "a las preguntas más importantes: Lo que sucedió, cuándo, dónde y por qué". Y seguirá "la historia del UCM desde antes del Big Bang hasta el chasquido de Thanos y más allá", en un viaje con el que, como se señala, los lectores aprenderán más por el camino sobre "la evolución de las armaduras de Iron Man, la búsqueda de las Gemas del Infinito y la formación del Multiverso".