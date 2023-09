Elisabeth Olsen, cansada de la Bruja Escarlata de Marvel: "Necesito otros personajes en mi vida"

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

Lo último que los fans vieron de la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen fue cómo se sacrificaba para salvar el mundo en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, quedando sepultada bajo los restos de una montaña. La película acababa con un guiño a la posibilidad de que no hubiese muerto y quizá Wanda Maximoff regrese al Universo Marvel. Pero el deseo de Olsen de explorar nuevos personajes y proyectos parece poner otra piedra más, la losa más pesada, en esa supuesta tumba.

En una entrevista concedida a la publicación británica The Time, la actriz se mostró orgullosa de su papel en Marvel, pero no quiere limitar su carrera a solo un personaje. Y si bien Olsen declara abiertamente su interés por la Bruja Escarlata, su historia y todas las posibilidades que ofrece, también expresa su necesidad de encontrar más equilibrio y variedad en su carrera.

"Específicamente, en los últimos cuatro años, mis producciones han sido casi todo Marvel. No quiero... el tema es que no quiero me asocien sólo a este personaje", señala la actriz que dice "necesitar realmente desarrollar otros personajes para encontrar el equilibrio".

"Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo. Y espero que algunas de ellas salgan adelante de la forma en la que espero que sean. Pero sí, es algo que hora mismo necesito. Necesito otros personajes en mi vida", sentencia.

Si bien Olsen se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood gracias a su papel de Wanda Maximoff/Bruja Escarlata en las películas y series de Marve Studios, su debut en cine tuvo lugar en en la aclamada producción indie Martha Marcy May Marlene, habiendo aparecido ya antes en una película para la televisión. Desde entonces ha protagonizado en 26 producciones, las últimas, la serie de HBO Max Love and Death y la película His Three Daughters, un drama familiar escrito y dirigido por Azazel Jacobs cuya premiere será este sábado, 9 de septiembre, en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Elizabeth Olsen lleva encarnando a Bruja Escarlta desde 2014, cuando una escena poscréditos mostró por primera vez a los hermanos Maximoff en Capitán América y el Soldado de Invierno. Desde entonces, la Bruja Escarlata ha aparecido en otras cinco películas y ha protagonizado la exitosa serie de Disney+ Wandavision, ganándose a una legión de fans.

Aunque la actriz esté preparada para distanciarse de Marvel la permanencia de su personaje está por ver y la serie de Agatha: Darkhold Diaries, spin-off de WandaVision, sería la oportunidad perfecta para su reaparición.