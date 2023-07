Benedict Cumberbatch anuncia el regreso de Doctor Strange en 2024

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

El Doctor Strange, uno de los personajes más poderosos y con mayor peso en las tramas del Universo Cinematográfico Marvel, volverá pronto. El hechicero apareció por última vez en la franquicia en su segunda película propia, Doctor Strange en el multiverso de la locura, en 2022 y ahora el actor que le da vida, Benedict Cumberbatch, ha confirmado que está listo para regresar.

El intérprete participó en una charla en JW3 Speaker Series. En ella se refirió a su personaje dentro de la saga, anunciando que Doctor Strange 2 no ha sido su última aparición. De hecho, ya tiene programado en su calendario el regreso para rodar algunas escenas.

"El próximo año se harán algunos proyectos de Marvel", explicó Cumberbatch. Así, aunque no quiso profundizar en cuáles serán esos proyectos en los que participe, ya sean películas o series, el actor desveló el retorno del Doctor Strange en algún rodaje de 2024 después del sorprendente final de su película.

En aquel desenlace, tras derrotar a la Bruja Escarlata en su aventura multiversal, Strange fue fruto de una pequeña corrupción por utilizar el Darkhold. Esto le hacía brotar un tercer ojo en la frente, al igual que a su variante maligna de otra realidad. Además, Clea le interceptaba en mitad de la calle y le explicaba que su incursión por el multiverso había desatado numerosos problemas que él mismo tendría que arreglar.

Al embarcarse en ese viaje para solucionar todo lo ocurrido, el Doctor Strange se despedía de los fans de Marvel. Puede que su regreso esté directamente relacionado con la nueva aventura junto a Clea, quizá en una película crossover como las dos próximas de Vengadores (The Kang Dynasty y Secret Wars) o incluso en otro filme propio.

"Me encantaría hacer otra. Doctor Strange es un personaje muy complejo y hay mucho más por explorar con él. Es un personaje brillante y aún me lo paso genial interpretándolo", comentaba al respecto Cumberbatch hace unas semanas en una entrevista concedida a The New Indian Express. Por el momento habrá que esperar para conocer cuándo o en qué película o serie de 2024 aparecerá, aunque probablemente no se le vea en pantalla hasta 2025.