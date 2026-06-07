Un artista de Cartoon Network acusa a Toy Story 5 de plagio en el personaje de Bad Bunny - CONTACTO/DISNEY

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Falta muy poco para que Toy Story 5 llegue a los cines. Y mientras la nueva entrega de la saga de Disney-Pixar continúa sumando estrellas a su reparto de voces, la última Penélope Cruz, Pete Browngardt, creador de la serie de Cartoon Network Tito Yayo (Uncle Grandpa), ha acusado a la cinta de Andrew Stanton y McKenna Harris de plagiar a uno de sus personajes, más concretamente a Pizza Steve.

"¡¿Pizza Steve va a salir en Toy Story 5?! ¡¿Qué?! Un momento, si se han copiado de Tito Yayo", afirma Browngardt en X. El artista acompañó su publicación de una imagen del personaje y otra de Bad Bunny, junto al anuncio de que interpretará en la cinta de Pixar a Pizza con Gafas de Sol.

Ciertamente, ambos personajes animados comparten un diseño prácticamente idéntico. Los dos son una porción de pizza de pepperoni y lucen unas gafas de sol, por lo que es perfectamente entendible que Browngardt tilde a Toy Story 5 de plagio.

Sin embargo, también existen diferencias entre ellos. Mientras que Pizza Steve cuenta con brazos, piernas y ojos claramente definidos, el diseño de Pizza con Gafas de Sol es más cercano al de un juguete, utilizando además dos rodajas de pepperoni como ojos.

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Pizza Steve era uno de los personajes de Tito Yayo, comedia de Cartoon Network emitida entre 2013 y 2017 y centrada en un extravagante tío abuelo con poderes mágicos que recorre el universo en una autocaravana para ayudar a los niños con sus problemas. Esta porción de pizza antropomórfica tenía un profundo ego y estaba convencida de ser el tipo más genial de todo el mundo.

En cambio, Pizza con Gafas de Sol se perfila en Toy Story 5 como un personaje desenfadado y marcado por la propia personalidad de Bad Bunny, por lo que, pese a mantener un diseño similar, son profundamente distintos.

DISNEY Y PIXAR YA SE HAN ENFRENTADO A ACUSACIONES DE PLAGIO

Llegados a este punto, vale la pena señalar que Disney y Pixar ya se han enfrentado anteriormente a acusaciones de plagio en varias de sus producciones. Uno de los casos más sonados fue con El rey león.

Después de que Disney estrenase la cinta en 1994, fue acusada de haberse inspirado en Kimba, el león blanco, un clásico anime japonés basado en el manga El emperador de la jungla, creado por Osamu Tezuka.

Las críticas señalaban diversas similitudes entre ambas obras, desde sus protagonistas y los escenarios africanos hasta varias secuencias visuales concretas.

La polémica alcanzó tal repercusión en Japón que cientos de animadores e ilustradores llegaron a firmar una petición pública solicitando a Disney que reconociera la influencia del trabajo de Tezuka. El estudio negó categóricamente las acusaciones de plagio y, hasta ahora, ni Tezuka Productions ni la familia Tezuka han presentado una demanda por derechos de autor.

También es el caso de Monstruos S.A. o Buscando a Nemo, que tomaron elementos de otras producciones independientes para su trama o el diseño de sus personajes. En 2010, la directora Kelly Wilson demandó a la Casa del Ratón por plagiar en Frozen su cortometraje Snowman.

No obstante, el litigio terminó resolviéndose mediante un acuerdo económico después de que un juez considerase que había similitudes suficientes como para ir a juicio. Tiempo después, en 2017, para ser exactos, el guionista Gary L. Goldman (Desafío total) acusó a Disney por presunto plagio de sus ideas para representarlas en Zootrópolis, filme ganador del Oscar a mejor película de animación, aunque el estudio lo negó rotundamente.

"La demanda de Goldman está plagada de acusaciones categóricamente falsas. Es un intento sin fundamento de reclamar una película exitosa que él no creó y defenderemos enérgicamente esta postura en el juicio", afirmó entonces un portavoz de Disney.

Independientemente de que las quejas de Browngardt lleguen a tener repercusión por las similitudes entre Pizza Steve y Pizza con Gafas de Sol, Toy Story 5 apunta a convertirse en el próximo gran éxito de Pixar.