Penélope Cruz también estará en Toy Story 5 poniendo voz a un personaje muy "flamenco" - DISNEY

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Penélope Cruz también se suma al plantel de estrellas que pondrán voz a un personaje en verisión en español de Toy Story 5. La ganadora del Oscar se suma así a los fichajes de Bad Bunny y Bizarrap con un cameo en la nueva entrega de la saga de Disney-Pixar que llegará a los cines el próximo 17 de junio.

Según informa Disney en un comunicado, Cruz pondrá voz a Flamenco, un personaje forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín.

Precisamente a este grupo también pertenecen los personajes a los que les ponen voz Bad Bunny (Pizza con Gafas de Sol) y Bizarrap (Gnomo de Jardín). La voz de la protagonista de Volver, Abre los ojos o La niña de tus ojos estará presente en la versión en español para España y Latinoamérica.

Además de los cameos de Bizarrap y Bad Bunny, Toy Story 5 contará también con la participación de Taylor Swift, que compondrá un nuevo tema para el filme. Se trata de I Knew It, I Knew You, una canción country coescrita y producida por Swift junto a Jack Antonoff y está inspirada en el viaje de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2. El single formará parte de la banda sonora del filme de Pixar.

WOODY, BUZZ Y COMPAÑÍA CONTRA LA TECNOLOGÍA

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a componer la música de su quinta película de Toy Story.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", adelanta la sinopsis oficial del filme que se estrenará solo en cines el 17 de junio de 2026.