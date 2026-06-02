Archivo - Bizarrap también se apunta a Toy Story 5 y será la voz de Gnomo de Jardín - DISNEY - Archivo

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el reciente anuncio del cameo de Bad Bunny, que pondrá voz a uno de los nuevos personajes, y la confirmación de la colaboración de Taylor Swift, que compondrá una nueva canción inspirada en la película, Toy Story 5 ficha también a Bizarrap. El artista se suma al reparto de voces en español de la quinta entrega de la saga de Pixar, que llegará a los cines el próximo 17 de junio.

Disney ha anunciado que el productor y artista argentino pondrá voz a Gnomo de Jardín en la versión en español para España y Latinoamérica de Toy Story 5. Gnomo de Jardín, adelanta el estudio, es un miembro ecléctico y ferozmente protector de una pequeña, aunque poderosa, comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín.

Un clan de que, curiosamente, también forma parte Pizza con Gafas de Sol, el personaje al que pondrá voz Bad Bunny. De hecho, en Toy Story 5 los personajes de Bizarrap y Bad Bunny comparten una escena juntos en un encuentro que promete ser sorprendente e imperdible.

El productor y artista argentino, que se encuentra entre los más escuchados del mundo, ganador de cuatro Premios Latin Grammy y cuatro Récords Guinness, compartió la noticia a sus seguidores en sus redes sociales. "Lugares impensados a los q se puede llegar haciendo lo q t gusta, capitulo 42", decía su mensaje en Instagram.

Además de los cameos de Bizarrap y Bad Bunny, Toy Story 5 contará también con la participación de Taylor Swift, que compondrá un nuevo tema para el filme. Se trata de I Knew It, I Knew You, una canción country coescrita y producida por Swift junto a Jack Antonoff y está inspirada en el viaje de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2. El single formará parte de la banda sonora del filme de Pixar que llegará a los cines el próximo 17 de junio.