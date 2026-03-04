Tras arrasar en cines Zootrópolis 2 ya tiene fecha de estreno en Disney+ - DISNEY

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Zootrópolis 2, la película de animación más taquillera de Disney, ya tiene fecha de estreno en streaming. La nueva aventura de los agentesde policía novatos Judy Hopps y Nick Wilde llega el 11 de marzo a Disney+.

Desde su estreno a finales de noviembre del pasado año, el filme dirigido por Jared Bush y Byron Howard ha recaudados más de 1.850 millones de dólares en todo el mundo, situándose como la octava película más taquillera de la historia. La película es además el quinto título de Walt Disney Animation Studios en superar los 1.000 millones de dólares a nivel global y la películia de animación más taquillera de todo el estudio.

Zootrópolis 2 ha sido galardonada con el BAFTA a mejor película de animación y también está nominada al Oscar en esta categoría. La llegada de Zootrópolis 2 a Disney+ supone un capítulo más disponible de la exitosa franquicia en el catálogo de la plataforma donde también se encuentran la primera entrega ganadora del Oscar a la mejor película de animación en 2017, Zootrópolis, y la minisere de animación Zootrópolis+. Ambas producciones acumulan ya más de 805 millones de horas de visualización en todo el mundo.

"Tras resolver el caso más grande en la historia de Zootrópolis, los policías novatos Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin en la versión original) y Nick Wilde (voz de Jason Bateman en la versión original) descubren que su sociedad no es tan sólida como pensaban cuando el Jefe Bogo (voz de Idris Elba en la versión original) les ordena unirse al programa 'Compañeros en Crisis'. Pero no pasa mucho tiempo antes de que su alianza se ponga a prueba cuando se ven envueltos en una misteriosa investigación relacionada con la llegada de una serpiente venenosa a la metrópolis animal", avanza la sinopsis oficial de la película.