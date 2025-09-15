Revelada la presunta sinopsis de Frozen 3, con un acontecimiento clave y un nuevo personaje

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de Frozen tiene previsto su estreno en cines el 24 de noviembre de 2027, pero aún no se había dado a conocer ningún detalle sobre su trama. Ahora, ha salido a la luz la presunta sinopsis del filme, que revela un gran acontecimiento que tendrá lugar en la cinta... en la que la familia real de Arendelle dará la bienvenida a un "misterioso" nuevo miembro.

La cuenta de oficial de la división china de Disney ha revelado en la red social WeChat la sinopsis de la tercera entrega de Frozen, cuya dirección estará a cargo de Jennifer Lee, quien codirigió las dos primeras películas junto a Chris Buck (Tarzan). La sinopsis llegó a la red social X a través de un usuario que tradujo el texto al portugués.

"En este nuevo capítulo, sé testigo de la boda del siglo en Arendelle cuando la reina Anna camine hacia el altar y se una a Elsa en un nuevo viaje mágico lleno de desafíos desconocidos. Y lo que es aún más emocionante: ¡La familia real está a punto de dar la bienvenida a un misterioso nuevo miembro!", reza la presunta sinopsis.

Hace apenas unos días, Josh Gad, que pone voz al carismático muñeco de nieve Olaf en el doblaje en inglés de la saga, revelaba a Collider durante el Festival Internacional de Cine de Toronto que la grabación de los doblajes de Frozen 3 aún no había comenzado. No obstante, el intérprete revelaba que sí ha visto un avance de la película, asegurando que "vale la pena esperar". "Lo que están haciendo es realmente extraordinario. Realmente extraordinario", remarcaba. Así, todo apunta a que la producción de la cinta está aún en marcha.

La esperada tercera película de Frozen fue confirmada por Disney en 2023, que en principio fijó su estreno para 2026. No obstante, el filme fue pospuesto a noviembre de 2027, lo que supone una espera de ocho años entre la segunda y la tercera entrega. Frozen es una de las franquicias estrella de Disney, cuya primera película, que vio la luz en 2013, arrasó en taquilla con una recaudación mundial de casi 1.300 millones de dólares.

La secuela, lanzada en 2019, fue un éxito de taquilla incluso más rotundo que su predecesora amasando más de 1.451 millones de dólares y convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia. Título que ahora ostenta Ne Zha 2, que vio la luz en cines este mismo año, donde recaudó más de 2.000 millones de dólares a nivel global.

El CEO de Disney, Bob Iger, ya reveló en 2023 que la cuarta entrega de Frozen estaba en marcha, cuya dirección volverá a correr a cargo de Jennifer Lee.