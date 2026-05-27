Las tablets son el enemigo en el tráiler final de Toy Story 5

MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

El 17 de junio llegará a los cines Toy Story 5, la nueva entrega de la franquicia más icónica de Pixar que, tras anunciar el fichaje de Bad Bunny para poner voz a un nuevo personaje, ha lanzado ahora su tráiler final.

El adelanto, de menos de dos minutos de duración, arranca con el regreso de Woody en una escena que revela, con su reluciente calva, que el paso del tiempo hace mella en todos, también en los juguetes. Pronto Buzz, Jessie, Rex y el resto de la pandilla ponen al día al vaquero, ya que tendrán que hacer frente a un reto nunca antes visto: la tecnología.

Y es que la gran amenaza para los juguetes es llegada de Lilypad que representa la entrada de la era digital para la joven Bonnie, que como sus amigos, ya no hace mucho caso a los juguetes tradicionales y pasa horas y horas "empantallada" frente a su tablet.

El tráiler también muestra cómo la lucha por recuperar la atención de la pequeña les llevará a grandes aventuras, incluso a montar a caballo y ha contar con todo un ejercito de Buzz para conseguirlo.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", reza la sinopsis oficial del filme.

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a componer la música de su quinta película de Toy Story.

Con sus cuatro películas anteriores, y el spin-off Lightyear, la saga acumula ya más de 3.300 millones de dólares en taquilla y ha logrado un total de 13 nominaciones a los Oscar alzándose con cuatro premios de la Academia de Hollywood.