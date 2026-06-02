Taylor Swift compondrá una nueva canción original para Toy Story 5: I Knew It, I Knew You

MADRID, 2 Jun. (CulturaOcio) -

Tras semanas de incesantes rumores, Taylor Swift ha confirmado que participará en Toy Story 5. La artista compondrá e interpretará una tema original, titulada I Knew It, I Knew You, que se lanzará el 5 de junio antes del estreno de la película el el 17 de junio.

"Siempre soñé con escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story", compartió Swift en Instagram, junto con fotos de ella recostada en el césped con flores.

"Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?", señala Swift.

I Knew It, I Knew You es una canción country coescrita y producida por Swift junto a Jack Antonoff y está inspirada en el viaje de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2. El single I Knew It, I Knew You, que formará parte de la banda sonora del filme de Pixar, también marca el regreso de Taylor Swift a sus raíces country, mezclando los estilos que han definido su carrera como compositora y artista.

"Es increíble lo significativo que ha sido que Taylor escribiera e interpretara esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió por lo que estaba pasando el personaje era innegable", señala Andrew Stanton, director y guionista de Toy Story 5 que destaca que la nueva canción de Swift está "profundamente conectada con Toy Story" hasta el punto que "al escucharla por primera vez, se sintió al instante como si siempre hubiera pertenecido allí, como un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo".

El anuncio llega tras una serie de vallas publicitarias con las letras TS -un juego de palabras entre Toy Story y las iniciales compartidas por Taylor Swift- que aparecieron durante el fin de semana en Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Ciudad de México y Londres.

El anuncio de fue precedido por una cuenta atrás con temática de Toy Story 5 en la página web oficial de Taylor Swift, así como en vallas publicitarias de Nueva York y Los Ángeles. Además, de la presencia de la artista, el filme de Pixar también contará con la participación de otras estrellas de la música como Bad Bunny y Bizarrap, que pondrán voz a nuevos personajes

WOODY, BUZZ Y COMPAÑÍA CONTRA LA TECNOLOGÍA

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a componer la música de su quinta película de Toy Story.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad , una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", adelanta la sinopsis oficial del filme que se estrenará solo en cines el 17 de junio de 2026.